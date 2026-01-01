Despliega phpBB con instalación en un clic.
Clásico foro de discusión PHP de código abierto para construir foros de discusión estructurados y comunidades en línea.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con phpBB
phpBB es la plataforma de foros de código abierto más utilizada en la web, impulsando cientos de miles de comunidades durante más de dos décadas. Construida en PHP con un enfoque en estructuras tradicionales de categorías y subforos, ofrece a los moderadores un control granular sobre los permisos, los grupos de usuarios y el flujo de discusión sin depender de servicios en la nube o licencias por puesto.
Alojar phpBB en tu propio VPS mantiene cada publicación, cuenta de usuario y archivo adjunto bajo tu control, con acceso completo a la base de datos, el sistema de archivos y los miles de extensiones y estilos gratuitos mantenidos por la comunidad de phpBB.
Funciones clave de phpBB
Permisos granulares
Configure derechos de lectura, publicación y moderación por foro, grupo de usuarios o cuenta individual para un control detallado de la comunidad.
Ecosistema de extensiones
Miles de extensiones gratuitas de la comunidad añaden herramientas SEO, antispam, inicio de sesión social y más sin tocar el código principal.
Estilos y temas personalizados
Cambie el estilo prosilver predeterminado por temas de la comunidad o cree una apariencia personalizada usando el sistema de plantillas basado en Twig de phpBB.
Herramientas de moderación integradas
Advertir, prohibir, bloquear, dividir y fusionar temas con un panel de control de moderador dedicado y registro de auditoría detallado.
Soporte multilingüe
Más de 60 paquetes de idiomas oficiales le permiten ejecutar foros en su idioma nativo o alojar comunidades multilingües.
BBCode y archivos adjuntos
El formato BBCode clásico, junto con los archivos adjuntos e imágenes, hace que las publicaciones sean familiares para los usuarios de foros de mucho tiempo.
¿Por qué ejecutar phpBB en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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El mejor hosting VPS con Docker
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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