phpBB es la plataforma de foros de código abierto más utilizada en la web, impulsando cientos de miles de comunidades durante más de dos décadas. Construida en PHP con un enfoque en estructuras tradicionales de categorías y subforos, ofrece a los moderadores un control granular sobre los permisos, los grupos de usuarios y el flujo de discusión sin depender de servicios en la nube o licencias por puesto.

Alojar phpBB en tu propio VPS mantiene cada publicación, cuenta de usuario y archivo adjunto bajo tu control, con acceso completo a la base de datos, el sistema de archivos y los miles de extensiones y estilos gratuitos mantenidos por la comunidad de phpBB.