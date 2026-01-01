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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

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Acceso rápido a los registros del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
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Velocidad de red de 1 Gbps
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Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con phpBB

phpBB es la plataforma de foros de código abierto más utilizada en la web, impulsando cientos de miles de comunidades durante más de dos décadas. Construida en PHP con un enfoque en estructuras tradicionales de categorías y subforos, ofrece a los moderadores un control granular sobre los permisos, los grupos de usuarios y el flujo de discusión sin depender de servicios en la nube o licencias por puesto.

Alojar phpBB en tu propio VPS mantiene cada publicación, cuenta de usuario y archivo adjunto bajo tu control, con acceso completo a la base de datos, el sistema de archivos y los miles de extensiones y estilos gratuitos mantenidos por la comunidad de phpBB.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de phpBB

Permisos granulares

Configure derechos de lectura, publicación y moderación por foro, grupo de usuarios o cuenta individual para un control detallado de la comunidad.

Ecosistema de extensiones

Miles de extensiones gratuitas de la comunidad añaden herramientas SEO, antispam, inicio de sesión social y más sin tocar el código principal.

Estilos y temas personalizados

Cambie el estilo prosilver predeterminado por temas de la comunidad o cree una apariencia personalizada usando el sistema de plantillas basado en Twig de phpBB.

Herramientas de moderación integradas

Advertir, prohibir, bloquear, dividir y fusionar temas con un panel de control de moderador dedicado y registro de auditoría detallado.

Soporte multilingüe

Más de 60 paquetes de idiomas oficiales le permiten ejecutar foros en su idioma nativo o alojar comunidades multilingües.

BBCode y archivos adjuntos

El formato BBCode clásico, junto con los archivos adjuntos e imágenes, hace que las publicaciones sean familiares para los usuarios de foros de mucho tiempo.

¿Por qué ejecutar phpBB en Hostinger?

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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