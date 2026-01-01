Hasta un 70% de descuento en Para

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Framework de backend de código abierto que proporciona una API REST JSON para persistencia de objetos, búsqueda de texto completo y multi-tenencia.

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VPS administrado con IA
COP19.900/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
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-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
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Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
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Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Para

Para es un framework de backend escalable y de código abierto que maneja la persistencia de objetos, la búsqueda de texto completo, el almacenamiento en caché y la autenticación para que los desarrolladores puedan concentrarse en construir su aplicación en lugar de su infraestructura. Expone todo a través de una API REST JSON limpia, asegurada con tokens JWT o AWS Signature V4, lista para servir a cualquier frontend, aplicación móvil o servicio.

La configuración predeterminada se ejecuta de forma completamente autónoma con una base de datos H2 incrustada y un motor de búsqueda Lucene — no se requiere una base de datos externa. El autoalojamiento en su VPS le brinda una API de backend privada sin tarifas por solicitud, control total de los datos y soporte para plugins que permiten intercambiar PostgreSQL, MySQL, MongoDB o Elasticsearch a medida que sus necesidades crecen.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Para

Persistencia de objetos JSON

Almacene, recupere y consulte cualquier objeto a través de una API REST limpia, respaldada por una capa de base de datos conectable que soporta H2, PostgreSQL, MySQL y MongoDB.

Búsqueda integrada

La búsqueda de texto completo con tecnología Lucene funciona de inmediato sin configuración adicional, lo que permite una búsqueda instantánea en todos los objetos almacenados.

Arquitectura multi-inquilino

Aísle los datos por aplicación con multitenencia incorporada — cada aplicación obtiene su propia tabla, índice de búsqueda y espacio de nombres de caché.

Autenticación JWT

Autentique las solicitudes de API con tokens JWT o AWS Signature V4, con gestión de usuarios integrada y soporte para inicio de sesión social.

Ecosistema de plugins

Cambie los backends predeterminados H2 y Lucene por PostgreSQL, Elasticsearch, MongoDB o Hazelcast usando plugins oficiales a medida que sus necesidades crezcan.

¿Por qué ejecutar Para en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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Garantía de reembolso de 30 días

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