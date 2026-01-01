Despliega Para con instalación de un solo clic.
Framework de backend de código abierto que proporciona una API REST JSON para persistencia de objetos, búsqueda de texto completo y multi-tenencia.
Elige un plan VPS para Para
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Para
Para es un framework de backend escalable y de código abierto que maneja la persistencia de objetos, la búsqueda de texto completo, el almacenamiento en caché y la autenticación para que los desarrolladores puedan concentrarse en construir su aplicación en lugar de su infraestructura. Expone todo a través de una API REST JSON limpia, asegurada con tokens JWT o AWS Signature V4, lista para servir a cualquier frontend, aplicación móvil o servicio.
La configuración predeterminada se ejecuta de forma completamente autónoma con una base de datos H2 incrustada y un motor de búsqueda Lucene — no se requiere una base de datos externa. El autoalojamiento en su VPS le brinda una API de backend privada sin tarifas por solicitud, control total de los datos y soporte para plugins que permiten intercambiar PostgreSQL, MySQL, MongoDB o Elasticsearch a medida que sus necesidades crecen.
Funciones clave de Para
Persistencia de objetos JSON
Almacene, recupere y consulte cualquier objeto a través de una API REST limpia, respaldada por una capa de base de datos conectable que soporta H2, PostgreSQL, MySQL y MongoDB.
Búsqueda integrada
La búsqueda de texto completo con tecnología Lucene funciona de inmediato sin configuración adicional, lo que permite una búsqueda instantánea en todos los objetos almacenados.
Arquitectura multi-inquilino
Aísle los datos por aplicación con multitenencia incorporada — cada aplicación obtiene su propia tabla, índice de búsqueda y espacio de nombres de caché.
Autenticación JWT
Autentique las solicitudes de API con tokens JWT o AWS Signature V4, con gestión de usuarios integrada y soporte para inicio de sesión social.
Ecosistema de plugins
Cambie los backends predeterminados H2 y Lucene por PostgreSQL, Elasticsearch, MongoDB o Hazelcast usando plugins oficiales a medida que sus necesidades crezcan.
¿Por qué ejecutar Para en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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