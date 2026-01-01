Implementa OTOBO con una instalación de un solo clic.
Sistema de mesa de ayuda y gestión de tickets de código abierto para la gestión de servicios de TI, soporte al cliente y automatización de procesos.
Elige un plan VPS para OTOBO
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con OTOBO
OTOBO es una plataforma de gestión de servicios y tickets totalmente de código abierto y basada en la web, bifurcada de ((OTRS)) Community Edition en 2019. Ofrece capacidades de mesa de ayuda de TI de nivel empresarial —colas de tickets, seguimiento de SLA, una base de conocimientos/preguntas frecuentes integrada, flujos de trabajo ITSM y una CMDB— sin tarifas de licencia ni dependencia de proveedor. OTOBO admite comunicación multicanal a través de correo electrónico, teléfono y formularios web, y viene con un motor de automatización basado en reglas que gestiona el enrutamiento, las escaladas y las notificaciones de forma predeterminada.
Alojar OTOBO en tu propio VPS pone todos los datos de tickets, registros de clientes e informes de SLA bajo tu control. Esta plantilla implementa la pila de producción completa: la aplicación web OTOBO y el demonio en segundo plano, MariaDB para almacenamiento persistente, un nodo de Elasticsearch dedicado para una búsqueda rápida de texto completo en todos los tickets, y Redis para el almacenamiento en caché de sesiones y el rendimiento.
Funciones clave de OTOBO
Gestión de tickets multicanal
Reciba y gestione tickets desde correo electrónico, formularios web y teléfono en una cola unificada con un historial de auditoría completo y conversaciones encadenadas.
SLA y escalamiento
Defina objetivos de respuesta y resolución por cola o cliente, con reglas de escalamiento automático y notificaciones a los agentes cuando se acerquen los plazos.
Base de conocimientos integrada
Publicar artículos de preguntas frecuentes tanto para clientes externos como para agentes internos, reduciendo los tickets repetitivos y acelerando la resolución en el primer contacto.
Automatización potente
Utilice los filtros integrados de PostMaster, los activadores de tickets y los trabajos programados para enrutar, responder y cerrar tickets automáticamente sin intervención manual.
ITSM y CMDB
Extienda OTOBO con el módulo ITSM para gestionar elementos de configuración, solicitudes de cambio y catálogos de servicio en una CMDB estructurada.
Búsqueda de texto completo
La integración de Elasticsearch ofrece búsqueda instantánea en millones de tickets, notas y archivos adjuntos, manteniendo los tiempos de respuesta de los agentes rápidos a cualquier escala.
¿Por qué ejecutar OTOBO en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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