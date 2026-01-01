Implementa OSRM con una instalaciÃ³n de un solo clic.
Motor de enrutamiento de OpenStreetMap de alto rendimiento con una interfaz de usuario de direcciones integrada para navegaciÃ³n en carro, bicicleta y a pie.
Elige un plan VPS para OSRM
Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s
Todo lo que puedes crear con OSRM
OSRM (Open Source Routing Machine) es un motor de enrutamiento de alto rendimiento para las rutas mÃ¡s cortas en redes de carreteras construidas a partir de datos de OpenStreetMap. Impulsa direcciones paso a paso, isÃ³cronas, matrices de distancia, coincidencia de mapas y optimizaciÃ³n de viajes a travÃ©s de una API HTTP limpia, y es utilizado en producciÃ³n por openstreetmap.org y muchos productos de mapeo comerciales.
Esta plantilla incluye el backend de enrutamiento oficial junto con el frontend de direcciones oficial, para que obtengas una interfaz de usuario de mapa funcional lista para usar. Alojar OSRM por tu cuenta en tu propio VPS elimina las cuotas por solicitud y los niveles de precios, mantiene privadas las consultas de ubicaciÃ³n y te permite intercambiar cualquier regiÃ³n de OpenStreetMap que necesites sin compartir telemetrÃa con un tercero.
Funciones clave de OSRM
UI de direcciones integrada
El frontend oficial de OSRM viene preconfigurado con su backend, brindÃ¡ndole un mapa de rutas interactivo sin escribir una sola lÃnea de cÃ³digo.
Enrutamiento en submilisegundos
El motor Dijkstra multinivel devuelve rutas a escala continental en milisegundos, incluso en hardware VPS modesto.
API de enrutamiento completo
Los puntos finales para ruta, tabla, coincidencia, viaje, mosaico y mÃ¡s cercano le permiten construir direcciones, matrices de ETA, coincidencia de mapas GPS y solucionadores TSP encima.
Regiones OSM personalizadas
Apunte el contenedor de inicio incluido a cualquier extracto de Geofabrik para proporcionar enrutamiento para un paÃs, continente o conjunto de datos a nivel planetario de su elecciÃ³n.
MÃºltiples perfiles de viaje
Cambie el perfil Lua incluido entre automÃ³vil, bicicleta y a pie para adaptar el enrutamiento al caso de uso que estÃ¡ implementando.
Sin cuotas ni claves de API
Ejecute consultas ilimitadas en su propia instancia sin lÃmites de tasa, sorpresas en la facturaciÃ³n ni compartir datos con terceros.
Â¿Por quÃ© ejecutar OSRM en Hostinger?
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Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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