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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atÃ© 12x

Todo lo que puedes crear con OSRM

OSRM (Open Source Routing Machine) es un motor de enrutamiento de alto rendimiento para las rutas mÃ¡s cortas en redes de carreteras construidas a partir de datos de OpenStreetMap. Impulsa direcciones paso a paso, isÃ³cronas, matrices de distancia, coincidencia de mapas y optimizaciÃ³n de viajes a travÃ©s de una API HTTP limpia, y es utilizado en producciÃ³n por openstreetmap.org y muchos productos de mapeo comerciales.

Esta plantilla incluye el backend de enrutamiento oficial junto con el frontend de direcciones oficial, para que obtengas una interfaz de usuario de mapa funcional lista para usar. Alojar OSRM por tu cuenta en tu propio VPS elimina las cuotas por solicitud y los niveles de precios, mantiene privadas las consultas de ubicaciÃ³n y te permite intercambiar cualquier regiÃ³n de OpenStreetMap que necesites sin compartir telemetrÃ­a con un tercero.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de OSRM

UI de direcciones integrada

El frontend oficial de OSRM viene preconfigurado con su backend, brindÃ¡ndole un mapa de rutas interactivo sin escribir una sola lÃ­nea de cÃ³digo.

Enrutamiento en submilisegundos

El motor Dijkstra multinivel devuelve rutas a escala continental en milisegundos, incluso en hardware VPS modesto.

API de enrutamiento completo

Los puntos finales para ruta, tabla, coincidencia, viaje, mosaico y mÃ¡s cercano le permiten construir direcciones, matrices de ETA, coincidencia de mapas GPS y solucionadores TSP encima.

Regiones OSM personalizadas

Apunte el contenedor de inicio incluido a cualquier extracto de Geofabrik para proporcionar enrutamiento para un paÃ­s, continente o conjunto de datos a nivel planetario de su elecciÃ³n.

MÃºltiples perfiles de viaje

Cambie el perfil Lua incluido entre automÃ³vil, bicicleta y a pie para adaptar el enrutamiento al caso de uso que estÃ¡ implementando.

Sin cuotas ni claves de API

Ejecute consultas ilimitadas en su propia instancia sin lÃ­mites de tasa, sorpresas en la facturaciÃ³n ni compartir datos con terceros.

Â¿Por quÃ© ejecutar OSRM en Hostinger?

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