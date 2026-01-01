OSRM (Open Source Routing Machine) es un motor de enrutamiento de alto rendimiento para las rutas mÃ¡s cortas en redes de carreteras construidas a partir de datos de OpenStreetMap. Impulsa direcciones paso a paso, isÃ³cronas, matrices de distancia, coincidencia de mapas y optimizaciÃ³n de viajes a travÃ©s de una API HTTP limpia, y es utilizado en producciÃ³n por openstreetmap.org y muchos productos de mapeo comerciales.

Esta plantilla incluye el backend de enrutamiento oficial junto con el frontend de direcciones oficial, para que obtengas una interfaz de usuario de mapa funcional lista para usar. Alojar OSRM por tu cuenta en tu propio VPS elimina las cuotas por solicitud y los niveles de precios, mantiene privadas las consultas de ubicaciÃ³n y te permite intercambiar cualquier regiÃ³n de OpenStreetMap que necesites sin compartir telemetrÃ­a con un tercero.