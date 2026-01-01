Hasta un 70% de descuento en OpenRemote

Implementa OpenRemote en un solo clic.

Plataforma IoT de cÃ³digo abierto para la gestiÃ³n de activos, automatizaciÃ³n de edificios, monitoreo de energÃ­a y orquestaciÃ³n de dispositivos conectados.

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante
Copias de seguridad automÃ¡ticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
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GarantÃ­a de reembolso de 30 dÃ­as
Implementa OpenRemote en un solo clic.

Elige un plan VPS para OpenRemote

-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
2 nÃºcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
4 nÃºcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
8 nÃºcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
2 nÃºcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
4 nÃºcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
8 nÃºcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s

Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o
Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atÃ© 12x

Todo lo que puedes crear con OpenRemote

OpenRemote es una plataforma IoT 100% de cÃ³digo abierto que le permite ingresar datos de cualquier dispositivo, modelar activos del mundo real, automatizar comportamientos con reglas y distribuir interfaces personalizadas, todo desde una Ãºnica pila autoalojada. Soporta protocolos como MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus y Zigbee de forma predeterminada, ademÃ¡s de una API de gestiÃ³n para integraciones personalizadas.

Alojar OpenRemote en su VPS mantiene la telemetrÃ­a, la lÃ³gica de automatizaciÃ³n y los datos del usuario final en la infraestructura que usted controla, sin tarifas por dispositivo y sin dependencia de proveedor. Esta plantilla incluye el gestor, la identidad Keycloak, PostgreSQL y un borde HAProxy con certificados automÃ¡ticos de Let's Encrypt para que la pila estÃ© lista para recibir dispositivos a travÃ©s de HTTPS y MQTT/TLS tan pronto como se inicie.

Empezar
Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de OpenRemote

Agentes multiprotocolo

Conecte dispositivos a travÃ©s de MQTT, HTTP, KNX, Velbus, Modbus, Zigbee y mÃ¡s sin escribir cÃ³digo de protocolo para cada integraciÃ³n.

Modelo de activos y atributos

Modele cosas del mundo real â€” edificios, vehÃ­culos, medidores de energÃ­a â€” como activos tipificados con atributos, metadatos y puntos de datos histÃ³ricos.

Reglas de 'si-entonces' y de flujo

Automatice el comportamiento usando un editor visual de 'cuando-entonces', reglas basadas en flujo, o JavaScript y Groovy para escenarios avanzados.

Dominios multiarrendatarios

AÃ­sle a los clientes o sitios en reinos separados respaldados por Keycloak, con usuarios, activos y paneles de control por reino.

Paneles de anÃ¡lisis

Cree paneles personalizados sobre datos de atributos en tiempo real e histÃ³ricos sin exportar a una herramienta de anÃ¡lisis independiente.

MQTT y HTTP APIs

Exponer un broker MQTT integrado en el puerto 8883 y APIs REST y WebSocket para que los sistemas externos puedan leer y escribir el estado de los activos.

Â¿Por quÃ© ejecutar OpenRemote en Hostinger?

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Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

UbicaciÃ³n de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu pÃºblico para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en NorteamÃ©rica, Europa, Asia y SudamÃ©rica.
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