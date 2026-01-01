Hasta un 70% de descuento en OMERO

Implementa OMERO con instalación de un solo clic.

Plataforma de gestión de datos de imágenes de código abierto para microscopía científica con un visor web multidimensional.

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Copias de seguridad automáticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa OMERO con instalación de un solo clic.

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-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
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Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
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Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con OMERO

OMERO es la plataforma de gestión de datos del Open Microscopy Environment, diseñada para laboratorios de investigación que trabajan con datos de bioimágenes multidimensionales. Importa imágenes de microscopía de más de 150 formatos de archivo propietarios a través de Bio-Formats, las mantiene en un repositorio consultable y las sirve a través de un visor web que maneja canales, lapso de tiempo y pilas Z sin software propietario.

Alojar OMERO en su propio VPS (servidor privado virtual) le da a los grupos de laboratorio control total sobre los datos de imágenes sin procesar, las anotaciones y los permisos de acceso, al tiempo que agrupa el back end de OMERO.server, el front end de OMERO.web y un repositorio PostgreSQL en una única implementación.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de OMERO

Visor multidimensional

Explore pilas Z, secuencias de lapso de tiempo y adquisiciones multicanal directamente en el navegador sin instalar software de microscopía de escritorio.

Importación de Bio-Formats

Ingerir imágenes de más de 150 formatos de microscopía propietarios y preservar los metadatos originales a través de la biblioteca Bio-Formats incluida.

Grupos y permisos

Organice a los investigadores en grupos colaborativos con permisos de solo lectura, lectura y anotación, o lectura y escritura en conjuntos de datos y proyectos compartidos.

Anotaciones y etiquetas

Adjunte etiquetas, calificaciones, comentarios, pares clave-valor y archivos adjuntos a las imágenes para que el contexto experimental permanezca vinculado a los datos sin procesar.

Scripts y API

Automatice los procesos de análisis a través de las API de Python, Java y MATLAB o ejecute scripts OMERO del lado del servidor contra conjuntos de datos completos.

¿Por qué ejecutar OMERO en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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