OHDSI Atlas es el estándar comunitario abierto para realizar investigación observacional sobre datos de salud a nivel de paciente convertidos al Modelo de Datos Común OMOP. Los investigadores lo utilizan para construir cohortes de pacientes, explorar vocabularios médicos estandarizados, diseñar estudios de estimación de efectos a nivel poblacional y caracterizar la historia natural de la enfermedad sin escribir SQL.

Alojar Atlas en su propio VPS le da control total sobre los diseños de estudio, las definiciones de cohortes y los conjuntos de resultados, mientras se envía precargado con el CDM OMOP sintético Eunomia para que pueda explorar el flujo de trabajo de inmediato. El back-end WebAPI incluido y la base de datos PostgreSQL hacen que cada característica de Atlas funcione de inmediato, sin necesidad de una configuración de almacén de datos separada.