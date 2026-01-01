OCS Inventory NG (Inventario de Computadoras y Software de PrĆ³xima GeneraciĆ³n) es una soluciĆ³n de gestiĆ³n de activos y despliegue de software gratuita y de cĆ³digo abierto que ha sido perfeccionada desde 2001. Agentes ligeros instalados en puntos finales de Windows, Linux, macOS, Android e IBM AIX reportan inventarios detallados de hardware y software a un servidor central, mientras que los escaneos SNMP y el descubrimiento de IP extienden la visibilidad a impresoras, conmutadores, enrutadores y otros dispositivos sin agente.

Alojar OCS Inventory en su propio VPS mantiene cada huella digital de dispositivo, registro de licencia y paquete desplegado bajo su control. La consola web incluida, la base de datos MySQL y la API REST son los mismos componentes utilizados por empresas que gestionan infraestructuras de TI de mĆ”s de 100.000 dispositivos, sin tarifas por activo y sin dependencia de SaaS de terceros.