Implementa Nuclio con una instalaciÃ³n de un solo clic.
Plataforma sin servidor de cÃ³digo abierto y alto rendimiento para el procesamiento de eventos y datos en tiempo real, con escalado automÃ¡tico y soporte para GPU.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s
Todo lo que puedes crear con Nuclio
Nuclio es una plataforma serverless de cÃ³digo abierto de alto rendimiento para el procesamiento de eventos y datos en tiempo real. Ejecuta tu cÃ³digo como funciones que reaccionan a una amplia gama de disparadores â€” HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS y trabajos cron programados â€” y escala automÃ¡ticamente cada funciÃ³n hacia arriba y hacia abajo segÃºn la demanda. Las funciones se ejecutan en contenedores dedicados, construidos y desplegados directamente desde el panel de control del navegador.
A diferencia de las herramientas de automatizaciÃ³n generales, Nuclio estÃ¡ diseÃ±ado para la velocidad, procesando cientos de miles de eventos por segundo por proceso, con aceleraciÃ³n de GPU opcional para inferencia de aprendizaje automÃ¡tico. Alojar Nuclio por tu cuenta en tu propio VPS mantiene tus pipelines de datos, modelos y fuentes de eventos bajo tu control total, sin tarifas de nube por invocaciÃ³n y sin dependencia de proveedor.
Funciones clave de Nuclio
Disparadores de eventos en tiempo real
Active funciones desde HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS y programaciones cron sin escribir ningÃºn cÃ³digo de integraciÃ³n.
Escalamiento automÃ¡tico
Cada funciÃ³n se escala automÃ¡ticamente bajo carga y se reduce cuando estÃ¡ inactiva, manteniendo el uso de recursos eficiente en todas sus cargas de trabajo.
Runtimes multilenguaje
Escriba funciones en Go, Python, Java, .NET, Node.js o Shell usando el entorno de ejecuciÃ³n que mejor se adapte a cada trabajo.
Inferencia acelerada por GPU
Adjunte GPU a funciones para una inferencia rÃ¡pida de aprendizaje automÃ¡tico y pipelines de procesamiento en tiempo real con gran cantidad de datos.
Panel de control basado en navegador
Construye, despliega, invoca y monitorea funciones desde una interfaz de usuario web limpia sin salir nunca del navegador.
Â¿Por quÃ© ejecutar Nuclio en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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