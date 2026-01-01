Nuclio es una plataforma serverless de cÃ³digo abierto de alto rendimiento para el procesamiento de eventos y datos en tiempo real. Ejecuta tu cÃ³digo como funciones que reaccionan a una amplia gama de disparadores â€” HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS y trabajos cron programados â€” y escala automÃ¡ticamente cada funciÃ³n hacia arriba y hacia abajo segÃºn la demanda. Las funciones se ejecutan en contenedores dedicados, construidos y desplegados directamente desde el panel de control del navegador.

A diferencia de las herramientas de automatizaciÃ³n generales, Nuclio estÃ¡ diseÃ±ado para la velocidad, procesando cientos de miles de eventos por segundo por proceso, con aceleraciÃ³n de GPU opcional para inferencia de aprendizaje automÃ¡tico. Alojar Nuclio por tu cuenta en tu propio VPS mantiene tus pipelines de datos, modelos y fuentes de eventos bajo tu control total, sin tarifas de nube por invocaciÃ³n y sin dependencia de proveedor.