NSQ es una plataforma de mensajería distribuida en tiempo real, construida originalmente en Bitly para manejar miles de millones de mensajes al día. A diferencia de los brokers tradicionales, NSQ funciona como un clúster descentralizado de pequeños demonios — no hay un único cuello de botella de broker, ni nodo maestro, ni estado compartido — por lo que los productores y consumidores pueden escalar horizontalmente sin reconfiguración.

Alojar NSQ en su propio VPS mantiene los flujos de eventos de alto volumen, la telemetría y las tuberías de trabajos asíncronos dentro de su infraestructura, sin tarifas por mensaje y sin estrangulamiento de servicio gestionado. El administrador web incluido proporciona visibilidad en tiempo real de los temas, canales y tasas de mensajes, mientras que el servicio de descubrimiento lookupd elimina la necesidad de direcciones de broker codificadas en toda su flota.