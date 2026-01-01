Implementa NSQ con una instalación de un solo clic.
Plataforma de mensajería distribuida en tiempo real diseñada para tolerancia a fallos y streaming de alto rendimiento a escala.
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Todo lo que puedes crear con NSQ
NSQ es una plataforma de mensajería distribuida en tiempo real, construida originalmente en Bitly para manejar miles de millones de mensajes al día. A diferencia de los brokers tradicionales, NSQ funciona como un clúster descentralizado de pequeños demonios — no hay un único cuello de botella de broker, ni nodo maestro, ni estado compartido — por lo que los productores y consumidores pueden escalar horizontalmente sin reconfiguración.
Alojar NSQ en su propio VPS mantiene los flujos de eventos de alto volumen, la telemetría y las tuberías de trabajos asíncronos dentro de su infraestructura, sin tarifas por mensaje y sin estrangulamiento de servicio gestionado. El administrador web incluido proporciona visibilidad en tiempo real de los temas, canales y tasas de mensajes, mientras que el servicio de descubrimiento lookupd elimina la necesidad de direcciones de broker codificadas en toda su flota.
Funciones clave de NSQ
Topología descentralizada
Ejecute los demonios nsqd ubicados junto a los productores y use nsqlookupd para el descubrimiento — sin un único punto de falla y sin un intermediario central que estrangule el rendimiento.
Entrega al menos una vez
Las colas de mensajes persistentes con desbordamiento a disco garantizan que los mensajes sobrevivan a las interrupciones del consumidor y a los picos de tráfico sin descartar eventos.
Distribución de canal
Temas transmitidos a múltiples canales independientes, permitiendo que diferentes grupos de consumidores procesen el mismo flujo de eventos en paralelo sin coordinación.
Interfaz de administración en tiempo real
El tablero de nsqadmin basado en navegador muestra las tasas de mensajes en vivo, la profundidad por canal y las estadísticas por nodo para que pueda solucionar problemas de flujos sin herramientas de línea de comandos.
Clientes HTTP y TCP
Librerías cliente nativas en Go, Python, Java, Node.js y más, además de una API HTTP sencilla para publicar — intégrese desde cualquier lenguaje sin un protocolo personalizado.
¿Por qué ejecutar NSQ en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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