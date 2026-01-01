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Cliente unificado para Notifiarr.com que conecta su pila de medios con potentes flujos de trabajo de notificaciÃ³n y automatizaciÃ³n.

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2 nÃºcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
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8 nÃºcleos de vCPU
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400 GB de espacio en disco NVMe
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s

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Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atÃ© 12x

Todo lo que puedes crear con Notifiarr

Notifiarr es un cliente autoalojado para el servicio Notifiarr.com, que permite una integraciÃ³n profunda entre tu pila de automatizaciÃ³n de medios â€”incluyendo Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr y Plexâ€” y un sistema de notificaciÃ³n centralizado. ActÃºa como el puente entre tus servicios locales y Notifiarr.com, retransmitiendo eventos, activando flujos de trabajo personalizados y entregando alertas en tiempo real a Discord, Slack y otras plataformas.

Al ejecutar el cliente Notifiarr en tu propio VPS, mantienes el control total sobre las integraciones de tu pila de medios sin exponer servicios individuales a internet. Configura todo a travÃ©s de una interfaz web limpia, monitorea la salud del sistema y dirige las notificaciones exactamente donde las necesites.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Notifiarr

IntegraciÃ³n de la aplicaciÃ³n Starr

Conecta Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr y mÃ¡s para retransmitir eventos multimedia y activar notificaciones personalizadas automÃ¡ticamente.

Notificaciones de Discord

EnvÃ­a notificaciones enriquecidas y personalizables a canales de Discord con ilustraciones multimedia, metadatos y botones de acciÃ³n.

Monitoreo de la Salud del Sistema

Monitoree el espacio en disco, la CPU, la memoria y el estado de las unidades desde un Ãºnico panel con alertas automatizadas.

Soporte de Plex y Tautulli

Reciba actualizaciones de lo que se estÃ¡ reproduciendo, eventos de reproducciÃ³n y notificaciones de actividad del usuario directamente desde su Plex Media Server.

Alertas Multiplataforma

Enrutar notificaciones a Slack, Telegram, correo electrÃ³nico y otras plataformas junto con Discord para una entrega flexible.

Â¿Por quÃ© ejecutar Notifiarr en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Â¡Estoy increÃ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Noel
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Omkar
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increÃ­ble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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