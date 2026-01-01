MySpeed es una herramienta ligera y autoalojada para monitorear pruebas de velocidad que rastrea continuamente el rendimiento de tu conexión a internet. Ejecuta pruebas de velocidad automatizadas en un horario configurable usando Ookla, LibreSpeed o Cloudflare, luego almacena los resultados localmente en una base de datos SQLite para que puedas analizar las tendencias a lo largo de días, semanas y meses.

Más allá de las mediciones brutas, MySpeed ofrece gráficos interactivos, una política de retención de datos configurable, notificaciones de verificación de estado a través de correo electrónico, Signal, WhatsApp o Telegram, y métricas opcionales de Prometheus para la integración en pilas de observabilidad existentes. Todos los datos permanecen en tu propio servidor — sin análisis de terceros, sin dependencia de la nube y sin tarifas por prueba.