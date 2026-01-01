Despliega MySpeed con una instalación de un solo clic.
Rastreador de pruebas de velocidad de internet autohospedado que ejecuta pruebas automatizadas y visualiza el historial de tu conexión a lo largo del tiempo.
Elige un plan VPS para MySpeed
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con MySpeed
MySpeed es una herramienta ligera y autoalojada para monitorear pruebas de velocidad que rastrea continuamente el rendimiento de tu conexión a internet. Ejecuta pruebas de velocidad automatizadas en un horario configurable usando Ookla, LibreSpeed o Cloudflare, luego almacena los resultados localmente en una base de datos SQLite para que puedas analizar las tendencias a lo largo de días, semanas y meses.
Más allá de las mediciones brutas, MySpeed ofrece gráficos interactivos, una política de retención de datos configurable, notificaciones de verificación de estado a través de correo electrónico, Signal, WhatsApp o Telegram, y métricas opcionales de Prometheus para la integración en pilas de observabilidad existentes. Todos los datos permanecen en tu propio servidor — sin análisis de terceros, sin dependencia de la nube y sin tarifas por prueba.
Funciones clave de MySpeed
Pruebas de velocidad automatizadas
Programe pruebas recurrentes usando expresiones cron para que la calidad de su conexión sea monitoreada continuamente sin intervención manual.
Múltiples proveedores de pruebas
Elija entre Ookla, LibreSpeed y Cloudflare como su backend de prueba de velocidad para obtener resultados precisos y comparables del proveedor en el que confía.
Gráficos históricos
Visualice las tendencias de descarga, carga y ping en rangos de tiempo configurables para detectar patrones de degradación y responsabilizar a su proveedor de servicios de internet.
Notificaciones de salud
Reciba alertas por correo electrónico, Signal, WhatsApp o Telegram cuando su conexión caiga por debajo de los umbrales definidos.
Métricas de Prometheus
Exporte los resultados de las pruebas de velocidad como métricas de Prometheus para integrarlos con los paneles de Grafana junto con el monitoreo de su otra infraestructura.
¿Por qué ejecutar MySpeed en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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