Hasta un 70% de descuento en Mobilizon

Implementa Mobilizon con un solo clic.

Organizador de eventos federado de cÃ³digo abierto para comunidades y movimientos que necesitan reuniones sin vigilancia.

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante
Copias de seguridad automÃ¡ticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
Elegir plan
GarantÃ­a de reembolso de 30 dÃ­as
Implementa Mobilizon con un solo clic.

Elige un plan VPS para Mobilizon

-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
2 nÃºcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
4 nÃºcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
8 nÃºcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
2 nÃºcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
4 nÃºcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
8 nÃºcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s

Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o
Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atÃ© 12x

Todo lo que puedes crear con Mobilizon

Mobilizon es una plataforma gratuita y federada para organizar eventos, creada por Framasoft y ahora gestionada por la organizaciÃ³n sin Ã¡nimo de lucro Kaihuri. Reemplaza a Facebook Events y Meetup con una red de instancias independientes que se interconectan a travÃ©s del protocolo ActivityPub, ofreciendo a organizadores, activistas y comunidades un lugar para publicar eventos y grupos sin someter a los asistentes a seguimiento de anuncios, recolecciÃ³n de datos o feeds algorÃ­tmicos.

Alojar Mobilizon en tu propio VPS significa que controlas quiÃ©n se une a tu instancia, quÃ© reglas de moderaciÃ³n se aplican y cuÃ¡nto tiempo se retienen los datos de los eventos. Tu comunidad conserva su calendario y lista de miembros incluso si una sola instancia â€”o una plataforma comercial completaâ€” desaparece, porque la federaciÃ³n hace que la red sea resiliente por diseÃ±o.

Empezar
Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Mobilizon

FederaciÃ³n ActivityPub

ConÃ©ctate con Mastodon, PeerTube y cualquier otra instancia de Mobilizon para que los asistentes sigan eventos y grupos en todo el fediverso desde una sola cuenta.

Grupos y discusiones

Gestione grupos persistentes con publicaciones, recursos y hilos de discusiÃ³n compartidos para que la organizaciÃ³n continÃºe entre eventos, no solo el dÃ­a del evento.

Privacidad por defecto

Sin rastreadores de terceros, sin publicidad y sin necesidad de correo electrÃ³nico para eventos pÃºblicos â€” los asistentes pueden confirmar su asistencia de forma anÃ³nima o con una identidad federada.

Perfiles de mÃºltiples identidades

MantÃ©n identidades separadas para el activismo, el trabajo y los pasatiempos bajo una sola cuenta para que la vida personal se mantenga separada de la organizaciÃ³n pÃºblica.

Mapas y geolocalizaciÃ³n

La bÃºsqueda de lugares y los mapas de eventos con tecnologÃ­a de OpenStreetMap ayudan a las comunidades locales a encontrar reuniones cercanas sin enviar datos a proveedores de mapas comerciales.

ModeraciÃ³n autoalojada

Establezca reglas para toda la instancia, apruebe nuevas cuentas y bloquee servidores hostiles â€” cada decisiÃ³n de moderaciÃ³n permanece en su VPS en lugar de una plataforma central.

Â¿Por quÃ© ejecutar Mobilizon en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

UbicaciÃ³n de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu pÃºblico para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en NorteamÃ©rica, Europa, Asia y SudamÃ©rica.
Empezar
Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Â¡Estoy increÃ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increÃ­ble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Â¡Enhorabuena! ðŸš€

Noel
Noel

Â¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
Omkar

ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
Herriman

El VPS de Hostinger es increÃ­ble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
Martin K

La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

GarantÃ­a de reembolso de 30 dÃ­as

PruÃ©balo sin riesgos con nuestra garantÃ­a de reembolso de 30 dÃ­as. Puedes consultar nuestra PolÃ­tica de reembolsos para saber mÃ¡s.

Empezar

Explora mÃ¡s aplicaciones para implementar

Buzz

Buzz

Espacio de trabajo autohospedado donde humanos y agentes de IA comparten las mismas salas

Desplegar
Apache Answer

Apache Answer

Plataforma de Preguntas y Respuestas de cÃ³digo abierto para el intercambio de conocimientos del equipo y la creaciÃ³n de comunidad

Desplegar
Artalk

Artalk

Sistema de comentarios ligero y autoalojado con backend en Go y un widget JS incrustable

Desplegar
Ver todas las apps

Nos importa tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que el sitio web funcione correctamente y para obtener informaciÃ³n sobre cÃ³mo interactÃºas con Ã©l, asÃ­ como para fines de marketing. Al aceptar, aceptas almacenar cookies en tu dispositivo para la orientaciÃ³n, personalizaciÃ³n y anÃ¡lisis de anuncios, como se describe en nuestra PolÃ­tica de cookies.