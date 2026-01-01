Mobilizon es una plataforma gratuita y federada para organizar eventos, creada por Framasoft y ahora gestionada por la organizaciÃ³n sin Ã¡nimo de lucro Kaihuri. Reemplaza a Facebook Events y Meetup con una red de instancias independientes que se interconectan a travÃ©s del protocolo ActivityPub, ofreciendo a organizadores, activistas y comunidades un lugar para publicar eventos y grupos sin someter a los asistentes a seguimiento de anuncios, recolecciÃ³n de datos o feeds algorÃ­tmicos.

Alojar Mobilizon en tu propio VPS significa que controlas quiÃ©n se une a tu instancia, quÃ© reglas de moderaciÃ³n se aplican y cuÃ¡nto tiempo se retienen los datos de los eventos. Tu comunidad conserva su calendario y lista de miembros incluso si una sola instancia â€”o una plataforma comercial completaâ€” desaparece, porque la federaciÃ³n hace que la red sea resiliente por diseÃ±o.