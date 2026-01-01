Implementa Mitra con una instalaciĆ³n de un solo clic.
Red social federada ligera basada en Rust con compatibilidad total con la API de Mastodon y un consumo de memoria mĆnimo.
Elige un plan VPS para Mitra
Cada plan tiene todo lo que necesitas y mĆ”s
Todo lo que puedes crear con Mitra
Mitra es una plataforma de microblogging federada de cĆ³digo abierto escrita en Rust que se conecta al Fediverso mĆ”s amplio a travĆ©s del protocolo ActivityPub. Con un consumo de memoria inferior a 50 MB, funciona cĆ³modamente en los planes de VPS mĆ”s pequeĆ±os mientras interopera con Mastodon, Pleroma, Misskey y otras redes federadas. Dado que Mitra implementa la API de Mastodon, todos los clientes populares de Mastodon funcionan de inmediato.
Alojar Mitra en tu propio VPS mantiene tu grafo social, publicaciones y datos de suscriptores completamente bajo tu control ā sin feeds algorĆtmicos, sin publicidad y sin que una plataforma de terceros decida las reglas. TĆŗ estableces la polĆtica de registro, el enfoque de moderaciĆ³n y el alcance de la federaciĆ³n para tu comunidad.
Funciones clave de Mitra
Huella de memoria reducida
Funciona con menos de 50 MB de RAM, lo que lo convierte en el servidor social federado mĆ”s ligero disponible e ideal para implementaciones pequeĆ±as de VPS.
Compatible con la API de Mastodon
Funciona con prĆ”cticamente todas las aplicaciones cliente existentes de Mastodon en la web, escritorio, Android e iOS sin modificaciones.
FederaciĆ³n ActivityPub
Se conecta a miles de instancias de fediverso para que los usuarios puedan seguir cuentas en Mastodon, Pleroma, Misskey y otras plataformas.
Suscripciones integradas
Las suscripciones nativas de contenido pago liquidadas en Monero permiten a los creadores monetizar su trabajo sin procesadores de pago de terceros.
MigraciĆ³n de cuenta
Los usuarios pueden mover su identidad y seguidores a otro servidor, garantizando que no queden atados a una sola instancia.
Soporte para Tor e I2P
Se federa a travĆ©s de Tor e I2P por defecto para comunidades enfocadas en la privacidad e instancias con enrutamiento cebolla.
ĀæPor quĆ© ejecutar Mitra en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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El mejor hosting VPS con Docker
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