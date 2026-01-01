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Red social federada ligera basada en Rust con compatibilidad total con la API de Mastodon y un consumo de memoria mĆ­nimo.

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1 nĆŗcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MĆ”s vendido
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COP27.900/mes
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2 nĆŗcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
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KVM 4
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4 nĆŗcleos de vCPU
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200 GB de espacio en disco NVMe
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8 nĆŗcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y mĆ”s

Administrador de Docker
Acceso rĆ”pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pĆŗblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aĆ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atĆ© 12x

Todo lo que puedes crear con Mitra

Mitra es una plataforma de microblogging federada de cĆ³digo abierto escrita en Rust que se conecta al Fediverso mĆ”s amplio a travĆ©s del protocolo ActivityPub. Con un consumo de memoria inferior a 50 MB, funciona cĆ³modamente en los planes de VPS mĆ”s pequeĆ±os mientras interopera con Mastodon, Pleroma, Misskey y otras redes federadas. Dado que Mitra implementa la API de Mastodon, todos los clientes populares de Mastodon funcionan de inmediato.

Alojar Mitra en tu propio VPS mantiene tu grafo social, publicaciones y datos de suscriptores completamente bajo tu control ā sin feeds algorĆ­tmicos, sin publicidad y sin que una plataforma de terceros decida las reglas. TĆŗ estableces la polĆ­tica de registro, el enfoque de moderaciĆ³n y el alcance de la federaciĆ³n para tu comunidad.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Mitra

Huella de memoria reducida

Funciona con menos de 50 MB de RAM, lo que lo convierte en el servidor social federado mĆ”s ligero disponible e ideal para implementaciones pequeĆ±as de VPS.

Compatible con la API de Mastodon

Funciona con prĆ”cticamente todas las aplicaciones cliente existentes de Mastodon en la web, escritorio, Android e iOS sin modificaciones.

FederaciĆ³n ActivityPub

Se conecta a miles de instancias de fediverso para que los usuarios puedan seguir cuentas en Mastodon, Pleroma, Misskey y otras plataformas.

Suscripciones integradas

Las suscripciones nativas de contenido pago liquidadas en Monero permiten a los creadores monetizar su trabajo sin procesadores de pago de terceros.

MigraciĆ³n de cuenta

Los usuarios pueden mover su identidad y seguidores a otro servidor, garantizando que no queden atados a una sola instancia.

Soporte para Tor e I2P

Se federa a travĆ©s de Tor e I2P por defecto para comunidades enfocadas en la privacidad e instancias con enrutamiento cebolla.

ĀæPor quĆ© ejecutar Mitra en Hostinger?

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Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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UbicaciĆ³n de servidor recomendada:

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Ā”Estoy increĆ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciĆ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tĆ©cnico ha sido rĆ”pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Ā”Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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ContactĆ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĆ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĆ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Herriman
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El VPS de Hostinger es increĆ­ble. Siempre funciona, es rĆ”pido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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