MetaMCP es un proxy MCP (Protocolo de Contexto de Modelo) de código abierto que agrega múltiples servidores MCP en un único punto final unificado. Le permite agrupar servidores en espacios de nombres, aplicar middleware para la limitación de velocidad y la observabilidad, y exponer puntos finales con autenticación, todo sin modificar sus clientes MCP existentes.

Alojar MetaMCP en su propio VPS le da control total sobre su infraestructura de herramientas de IA. Conecte cualquier cliente MCP (Cursor, Claude Desktop o agentes personalizados) a una única puerta de enlace administrada, mantenga los secretos en el lado del servidor y escale su ecosistema de herramientas sin reconfigurar cada cliente cuando los servidores cambien.