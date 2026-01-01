Mbin es un agregador de contenido de código abierto y federado que combina el intercambio de enlaces, discusiones en hilos, votaciones y microblogging en una única plataforma. Como una bifurcación de Kbin mantenida por la comunidad, habla ActivityPub de forma nativa, por lo que tu instancia interopera con Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed y el fediverso en general sin puentes ni complicaciones adicionales.

Ejecutar Mbin en tu propio VPS te da un rincón autogobernado del fediverso donde tú estableces las reglas, moderas las revistas y mantienes cada publicación y voto en una base de datos de tu propiedad. No hay una empresa central, no hay publicidad, no hay algoritmos que reorganicen las líneas de tiempo del feed, y no hay términos de plataforma que puedan cambiar sin previo aviso.