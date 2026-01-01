Maputnik es el editor visual de código abierto estándar para la especificación de estilo de MapLibre GL, utilizado para diseñar mapas base de teselas vectoriales para aplicaciones web y móviles. En lugar de editar JSON manualmente, usted compone capas, propiedades de pintura, expresiones y filtros a través de un editor WYSIWYG en vivo sincronizado con una vista previa real de MapLibre GL.

Alojar Maputnik en su propio VPS mantiene los archivos de estilo propietarios, las URL del servidor de teselas y las claves API dentro de su infraestructura en lugar de depender de la demostración pública en maplibre.org. La implementación se entrega como un único front-end estático servido por el binario oficial de Maputnik, por lo que el trabajo de diseño se ejecuta completamente en el lado del navegador sin necesidad de dependencias de servicios de mapas externos.