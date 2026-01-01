Implementar ManageIQ con una instalación de un solo clic.
Plataforma de gestión de nube híbrida de código abierto para máquinas virtuales, contenedores, redes y almacenamiento.
Elige un plan VPS para ManageIQ
Todo lo que puedes crear con ManageIQ
ManageIQ es una plataforma de gestión y orquestación de la nube de código abierto — el proyecto upstream detrás de Red Hat CloudForms — que unifica las operaciones en máquinas virtuales, contenedores, nubes públicas y redes bajo una única consola. Descubre infraestructura en VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud y más, luego superpone políticas, automatización y recuperación de costos.
Alojar ManageIQ por cuenta propia mantiene sus datos de inventario, flujos de trabajo de automatización y definiciones de políticas en la infraestructura que usted controla, sin tarifas de licencia por nodo. El contenedor todo en uno agrupa el dispositivo, la base de datos PostgreSQL y memcached para que pueda evaluar la plataforma completa desde una única implementación.
Funciones clave de ManageIQ
Inventario de nube híbrida
Descubra y rastree VMs, contenedores, redes y almacenamiento en VMware, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure y Google Cloud desde una sola consola.
Política y cumplimiento
Defina políticas que detecten automáticamente la desviación, apliquen el etiquetado y corrijan las cargas de trabajo no conformes en todos los proveedores gestionados.
Motor de automatización
Ejecute automatización Ruby basada en eventos, playbooks de Ansible y flujos de trabajo de aprobación para aprovisionar, retirar y reconfigurar recursos a escala.
Catálogo de autoservicio
Publique catálogos de servicios con cuotas y aprobaciones para que los equipos puedan solicitar máquinas virtuales, contenedores o pilas sin necesidad de abrir tickets.
Devolución y medición
Asigne el costo de la infraestructura a inquilinos, proyectos o departamentos con planes de tarifas basados en el uso de CPU, memoria, almacenamiento y red.
REST API y CLI
Impulse cada acción de la consola desde una API REST versionada o la línea de comandos miqcli para flujos de trabajo de infraestructura estilo GitOps.
¿Por qué ejecutar ManageIQ en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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