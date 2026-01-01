ManageIQ es una plataforma de gestión y orquestación de la nube de código abierto — el proyecto upstream detrás de Red Hat CloudForms — que unifica las operaciones en máquinas virtuales, contenedores, nubes públicas y redes bajo una única consola. Descubre infraestructura en VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud y más, luego superpone políticas, automatización y recuperación de costos.

Alojar ManageIQ por cuenta propia mantiene sus datos de inventario, flujos de trabajo de automatización y definiciones de políticas en la infraestructura que usted controla, sin tarifas de licencia por nodo. El contenedor todo en uno agrupa el dispositivo, la base de datos PostgreSQL y memcached para que pueda evaluar la plataforma completa desde una única implementación.