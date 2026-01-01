Lowcoder es una plataforma de cÃ³digo abierto de bajo cÃ³digo que permite a los desarrolladores y equipos de operaciones ensamblar herramientas internas, paneles de administraciÃ³n y portales de clientes con un constructor visual de arrastrar y soltar. Con mÃ¡s de 50 componentes, conectores nativos para bases de datos y API REST, y soporte completo de JavaScript para la lÃ³gica de negocio, los equipos entregan aplicaciones funcionales en horas en lugar de semanas, sin reconstruir una interfaz de usuario desde cero.

Alojar Lowcoder por cuenta propia en su propio VPS mantiene la lÃ³gica de la aplicaciÃ³n, las credenciales de la fuente de datos y los datos internos de los usuarios dentro de su infraestructura. No hay tarifas por puesto, ni lÃ­mites de uso, y no hay acceso de terceros a los flujos de trabajo de los que su negocio depende dÃ­a a dÃ­a.