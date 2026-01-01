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Plataforma de cÃ³digo abierto y low-code para crear apps internas, paneles de control y paneles de administraciÃ³n con arrastrar y soltar y conectores de datos reales.

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Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s

Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atÃ© 12x

Todo lo que puedes crear con Lowcoder

Lowcoder es una plataforma de cÃ³digo abierto de bajo cÃ³digo que permite a los desarrolladores y equipos de operaciones ensamblar herramientas internas, paneles de administraciÃ³n y portales de clientes con un constructor visual de arrastrar y soltar. Con mÃ¡s de 50 componentes, conectores nativos para bases de datos y API REST, y soporte completo de JavaScript para la lÃ³gica de negocio, los equipos entregan aplicaciones funcionales en horas en lugar de semanas, sin reconstruir una interfaz de usuario desde cero.

Alojar Lowcoder por cuenta propia en su propio VPS mantiene la lÃ³gica de la aplicaciÃ³n, las credenciales de la fuente de datos y los datos internos de los usuarios dentro de su infraestructura. No hay tarifas por puesto, ni lÃ­mites de uso, y no hay acceso de terceros a los flujos de trabajo de los que su negocio depende dÃ­a a dÃ­a.

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Funciones clave de Lowcoder

Editor visual de arrastrar y soltar

Cree interfaces a partir de mÃ¡s de 50 componentes prediseÃ±ados â€”tablas, formularios, grÃ¡ficos, modales y mÃ¡sâ€” y vincÃºlelos directamente a consultas de datos sin escribir HTML ni CSS.

Conectores de datos nativos

ConÃ©ctese a PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, REST APIs, GraphQL y herramientas SaaS populares sin escribir cÃ³digo de integraciÃ³n personalizado.

LÃ³gica de negocio de JavaScript

Escriba JavaScript en lÃ­nea dentro de consultas y manejadores de eventos para expresar transformaciones de datos y flujos de trabajo que las herramientas puras sin cÃ³digo no pueden capturar.

MÃ³dulos reutilizables

Empaquete las pantallas de uso comÃºn como mÃ³dulos e intÃ©gralas en varias aplicaciones, manteniendo la coherencia de las herramientas internas a medida que el catÃ¡logo crece.

Control de acceso basado en roles

Define permisos por aplicaciÃ³n, por pÃ¡gina y por consulta para que cada miembro del equipo solo vea las herramientas y los datos relevantes para su rol.

IntegraciÃ³n de aplicaciones y API

Integre aplicaciones Lowcoder en sitios existentes y manÃ©jelas a travÃ©s de una API REST, adaptando los flujos de trabajo de bajo cÃ³digo al Ã¡mbito mÃ¡s amplio de su producto.

Â¿Por quÃ© ejecutar Lowcoder en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Â¡Estoy increÃ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Noel
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Â¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increÃ­ble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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