Implementa Lowcoder con una instalaciÃ³n de un solo clic.
Plataforma de cÃ³digo abierto y low-code para crear apps internas, paneles de control y paneles de administraciÃ³n con arrastrar y soltar y conectores de datos reales.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s
Todo lo que puedes crear con Lowcoder
Lowcoder es una plataforma de cÃ³digo abierto de bajo cÃ³digo que permite a los desarrolladores y equipos de operaciones ensamblar herramientas internas, paneles de administraciÃ³n y portales de clientes con un constructor visual de arrastrar y soltar. Con mÃ¡s de 50 componentes, conectores nativos para bases de datos y API REST, y soporte completo de JavaScript para la lÃ³gica de negocio, los equipos entregan aplicaciones funcionales en horas en lugar de semanas, sin reconstruir una interfaz de usuario desde cero.
Alojar Lowcoder por cuenta propia en su propio VPS mantiene la lÃ³gica de la aplicaciÃ³n, las credenciales de la fuente de datos y los datos internos de los usuarios dentro de su infraestructura. No hay tarifas por puesto, ni lÃmites de uso, y no hay acceso de terceros a los flujos de trabajo de los que su negocio depende dÃa a dÃa.
Funciones clave de Lowcoder
Editor visual de arrastrar y soltar
Cree interfaces a partir de mÃ¡s de 50 componentes prediseÃ±ados â€”tablas, formularios, grÃ¡ficos, modales y mÃ¡sâ€” y vincÃºlelos directamente a consultas de datos sin escribir HTML ni CSS.
Conectores de datos nativos
ConÃ©ctese a PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, REST APIs, GraphQL y herramientas SaaS populares sin escribir cÃ³digo de integraciÃ³n personalizado.
LÃ³gica de negocio de JavaScript
Escriba JavaScript en lÃnea dentro de consultas y manejadores de eventos para expresar transformaciones de datos y flujos de trabajo que las herramientas puras sin cÃ³digo no pueden capturar.
MÃ³dulos reutilizables
Empaquete las pantallas de uso comÃºn como mÃ³dulos e intÃ©gralas en varias aplicaciones, manteniendo la coherencia de las herramientas internas a medida que el catÃ¡logo crece.
Control de acceso basado en roles
Define permisos por aplicaciÃ³n, por pÃ¡gina y por consulta para que cada miembro del equipo solo vea las herramientas y los datos relevantes para su rol.
IntegraciÃ³n de aplicaciones y API
Integre aplicaciones Lowcoder en sitios existentes y manÃ©jelas a travÃ©s de una API REST, adaptando los flujos de trabajo de bajo cÃ³digo al Ã¡mbito mÃ¡s amplio de su producto.
Â¿Por quÃ© ejecutar Lowcoder en Hostinger?
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Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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