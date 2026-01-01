Loomio es una plataforma de cÃ³digo abierto diseÃ±ada especÃ­ficamente para la toma de decisiones colaborativa. Los grupos pueden mantener discusiones estructuradas, crear propuestas, realizar encuestas y registrar resultados, todo en un solo lugar. A diferencia de las herramientas de chat generales, Loomio mantiene las conversaciones enfocadas en avanzar hacia decisiones claras, lo que lo hace ideal para cooperativas, organizaciones sin Ã¡nimo de lucro, organizaciones comunitarias y equipos distribuidos.

Alojar Loomio en tu propio VPS mantiene los datos de los miembros completamente bajo tu control, sin tarifas por usuario y sin dependencia de un servicio de terceros. Esta implementaciÃ³n incluye la aplicaciÃ³n web completa de Rails, el trabajador en segundo plano Sidekiq, la base de datos PostgreSQL, la cola Redis y un servidor Hocuspocus para la ediciÃ³n colaborativa de documentos en tiempo real.