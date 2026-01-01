Hasta un 70% de descuento en LinkAce

Despliega LinkAce con una instalación de un solo clic.

Archivo de marcadores autoalojado con monitoreo automático de enlaces, búsqueda de texto completo y una API REST completa.

Lanza tu aplicación al instante
Copias de seguridad automáticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Despliega LinkAce con una instalación de un solo clic.

Elige un plan VPS para LinkAce

-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con LinkAce

LinkAce es un archivo de marcadores de código abierto diseñado para personas que desean una custodia organizada y a largo plazo de cada enlace que recopilan. Captura títulos y descripciones automáticamente, monitorea las URL guardadas en busca de destinos rotos o movidos, y puede entregar páginas al Archivo de Internet para que las fuentes importantes sigan siendo accesibles incluso cuando el sitio original desaparezca.

Alojar LinkAce en tu propio VPS mantiene tu historial de lectura, investigación y listas compartidas fuera del alcance de rastreadores de terceros y servicios de marcadores propietarios. La base de datos MariaDB y la caché Redis incluidas te brindan una base de conocimientos rápida y privada que posees por completo, con bookmarklets para navegador, fuentes RSS y una API REST completa para integraciones.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de LinkAce

Monitoreo automático de enlaces

Las comprobaciones programadas señalan los enlaces rotos o movidos para que su archivo no se deteriore silenciosamente con el tiempo.

Respaldo de Internet Archive

Envía automáticamente las URL guardadas a la Wayback Machine y mantén copias legibles de las páginas que desaparecen.

Listas, etiquetas y búsqueda

Organice los marcadores con listas anidadas y etiquetas, luego encuentre cualquier cosa rápidamente a través de una búsqueda filtrada avanzada.

API REST Completa

Integre LinkAce con extensiones de navegador, clientes móviles, Zapier y scripts personalizados a través de una API completamente documentada.

Enlaces públicos y privados

Marque cada marcador como privado, interno o público y comparta colecciones seleccionadas a través de feeds RSS dedicados.

Importación y exportación de HTML

Importa tus marcadores de navegador existentes o exporta tu archivo completo en cualquier momento sin dependencia de un proveedor.

¿Por qué ejecutar LinkAce en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

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Garantía de reembolso de 30 días

Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Puedes consultar nuestra Política de reembolsos para saber más.

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