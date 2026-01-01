Despliega LinkAce con una instalación de un solo clic.
Archivo de marcadores autoalojado con monitoreo automático de enlaces, búsqueda de texto completo y una API REST completa.
Elige un plan VPS para LinkAce
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con LinkAce
LinkAce es un archivo de marcadores de código abierto diseñado para personas que desean una custodia organizada y a largo plazo de cada enlace que recopilan. Captura títulos y descripciones automáticamente, monitorea las URL guardadas en busca de destinos rotos o movidos, y puede entregar páginas al Archivo de Internet para que las fuentes importantes sigan siendo accesibles incluso cuando el sitio original desaparezca.
Alojar LinkAce en tu propio VPS mantiene tu historial de lectura, investigación y listas compartidas fuera del alcance de rastreadores de terceros y servicios de marcadores propietarios. La base de datos MariaDB y la caché Redis incluidas te brindan una base de conocimientos rápida y privada que posees por completo, con bookmarklets para navegador, fuentes RSS y una API REST completa para integraciones.
Funciones clave de LinkAce
Monitoreo automático de enlaces
Las comprobaciones programadas señalan los enlaces rotos o movidos para que su archivo no se deteriore silenciosamente con el tiempo.
Respaldo de Internet Archive
Envía automáticamente las URL guardadas a la Wayback Machine y mantén copias legibles de las páginas que desaparecen.
Listas, etiquetas y búsqueda
Organice los marcadores con listas anidadas y etiquetas, luego encuentre cualquier cosa rápidamente a través de una búsqueda filtrada avanzada.
API REST Completa
Integre LinkAce con extensiones de navegador, clientes móviles, Zapier y scripts personalizados a través de una API completamente documentada.
Enlaces públicos y privados
Marque cada marcador como privado, interno o público y comparta colecciones seleccionadas a través de feeds RSS dedicados.
Importación y exportación de HTML
Importa tus marcadores de navegador existentes o exporta tu archivo completo en cualquier momento sin dependencia de un proveedor.
¿Por qué ejecutar LinkAce en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.