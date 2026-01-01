Implementa LavinMQ con instalaciÃ³n en un solo clic.
Agente de mensajes AMQP de alto rendimiento que entrega hasta un millÃ³n de mensajes por segundo con una interfaz de usuario de gestiÃ³n web integrada.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s
Todo lo que puedes crear con LavinMQ
LavinMQ es un intermediario de mensajes ligero y de alto rendimiento construido alrededor del protocolo AMQP 0-9-1. DiseÃ±ado pensando en el rendimiento, alcanza hasta un millÃ³n de mensajes por segundo en pruebas de rendimiento mientras mantiene un bajo uso de memoria y CPU â€” lo que lo convierte en una opciÃ³n ideal para equipos que necesitan mensajerÃa confiable sin una gran sobrecarga de infraestructura.
Alojar LavinMQ en su propio VPS le da control total sobre su infraestructura de mensajerÃa. Soporta tipos de intercambio directo, por tema (topic), de difusiÃ³n (fanout) y avanzados, junto con clustering, federaciÃ³n, colas de flujo (stream queues), MQTT y monitoreo de Prometheus â€” todo lo necesario para pipelines de mensajerÃa de grado de producciÃ³n.
Funciones clave de LavinMQ
Alto rendimiento
Con un rendimiento de hasta un millÃ³n de mensajes por segundo, LavinMQ ofrece un desempeÃ±o excepcional para cargas de trabajo de mensajerÃa exigentes.
Soporte para AMQP y MQTT
Soporta de forma nativa los protocolos AMQP 0-9-1 y MQTT, lo que lo hace compatible con una amplia gama de clientes y bibliotecas de mensajerÃa.
Interfaz de Usuario de GestiÃ³n Web
Interfaz de gestiÃ³n integrada le permite monitorear colas, intercambios, conexiones y tasas de mensajes desde cualquier navegador.
Tipos de Intercambio Avanzados
Soporta intercambios de mensajes directos, por tema, fanout, hash consistente, de mensajes no entregados y retrasados para una lÃ³gica de enrutamiento flexible.
ClÃºster y FederaciÃ³n
Escale horizontalmente con soporte integrado para clustering y federaciÃ³n para implementaciones distribuidas y de alta disponibilidad.
IntegraciÃ³n de Prometheus
Expone mÃ©tricas para el scraping de Prometheus, permitiendo una integraciÃ³n fluida con los paneles de control de Grafana y los pipelines de alerta.
Â¿Por quÃ© ejecutar LavinMQ en Hostinger?
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Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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