Implementa Kiwix-serve con un solo clic.
Lector sin conexión autoalojado para Wikipedia, Gutenberg, Stack Exchange y miles de archivos ZIM.
Elige un plan VPS para Kiwix-serve
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Kiwix-serve
Kiwix-serve es el servidor HTTP oficial del proyecto Kiwix que convierte los archivos ZIM en una biblioteca rápida, con capacidad de búsqueda y accesible desde el navegador. ZIM es un formato de archivo comprimido abierto que captura sitios web completos — Wikipedia, Project Gutenberg, Stack Exchange, charlas TED, MDN, Khan Academy y cientos de otros — para lectura completamente sin conexión.
Alojar Kiwix-serve en un VPS le brinda una biblioteca de referencia permanente y siempre en línea que no depende de la internet pública, del tiempo de actividad del sitio original o de los muros de pago de los proveedores. Arrastre los archivos ZIM al volumen de datos de la biblioteca oficial de Kiwix y el servidor los recargará automáticamente, exponiendo una interfaz web unificada con búsqueda de texto completo en cada archivo que cargue.
Funciones clave de Kiwix-serve
Recarga en caliente de la biblioteca ZIM
Coloque los nuevos archivos ZIM en el volumen de datos y kiwix-serve los detecta automáticamente con el monitor de biblioteca integrado — sin necesidad de reiniciar.
Búsqueda de texto completo
Busque en cada archivo cargado con un índice de texto completo integrado, incluyendo sugerencias mientras escribe para búsquedas rápidas en Wikipedia o cualquier otro ZIM.
Contenido propio
Elija cualquier ZIM del catálogo oficial de Kiwix — Wikipedia completa, Project Gutenberg, volcados de Stack Exchange, MDN, Khan Academy, TED, y muchos más archivos de referencia.
Optimizado para lectura sin conexión
La compresión ZIM mantiene el almacenamiento bajo y las búsquedas rápidas, por lo que un solo VPS puede servir archivos de referencia masivos sin dependencias externas.
Catálogo OPDS incrustado
Expone un feed OPDS de su biblioteca para que los lectores de Kiwix móviles y de escritorio puedan descubrir y descargar títulos directamente desde su servidor.
Inicializado en el primer arranque
Una URL de descarga ZIM opcional descarga automáticamente su primer archivo en el momento de la implementación, para que el servidor sea navegable en el momento en que se conecta.
¿Por qué ejecutar Kiwix-serve en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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