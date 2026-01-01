Implementa Judge0 CE con instalación de un solo clic.
API de ejecución de código de código abierto que compila y ejecuta envíos en más de 60 lenguajes de programación dentro de un entorno aislado.
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Todo lo que puedes crear con Judge0 CE
Judge0 CE es un sistema de juez en línea de código abierto que expone una API JSON HTTP simple para compilar y ejecutar código fuente en más de 60 lenguajes de programación, incluyendo C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust y Ruby. Cada envío se compila y ejecuta dentro de un entorno aislado y con recursos limitados (sandbox) utilizando espacios de nombres del kernel de Linux y cgroups, lo que previene procesos descontrolados, agotamiento de memoria o escapes del sistema de archivos.
Alojar Judge0 por cuenta propia le permite construir plataformas de evaluación de código, jueces de programación competitiva o herramientas educativas sin depender de servicios de ejecución de terceros. Usted es dueño de la API, controla los límites de velocidad y mantiene todos los datos de envío en su propio VPS. La edición CE es gratuita y tiene licencia MIT, sin tarifas por ejecución, independientemente del volumen.
Funciones clave de Judge0 CE
Soporte para más de 60 idiomas
Ejecute envíos en C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust, Ruby y docenas más — todos gestionados por un único punto final de API unificado.
Ejecución de sandbox aislada
Cada envío se ejecuta en un entorno aislado (sandbox) a nivel de kernel con límites estrictos de tiempo de CPU, memoria y procesos, evitando interferencias entre ejecuciones concurrentes.
API JSON HTTP Sencilla
Crea un envío con código fuente e ID de lenguaje a través de una única solicitud POST y consulta o espera sincrónicamente el veredicto, la salida y las estadísticas de tiempo de ejecución.
Autenticación y autorización
Proteja la API con encabezados de token de autenticación y autorización configurables, permitiendo acceso controlado solo para clientes de confianza.
Grupo de trabajadores asíncrono
Un proceso de trabajador separado vacía la cola de ejecución de Redis, para que el servidor API permanezca receptivo bajo altas cargas de envío.
Limitación de tasa integrada
La limitación de tasa por cliente se puede configurar para evitar que un solo llamador sature el grupo de ejecución en una implementación compartida.
¿Por qué ejecutar Judge0 CE en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
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