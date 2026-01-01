Implementa Inngest con una instalaciÃ³n de un solo clic.
Plataforma de orquestaciÃ³n de flujos de trabajo para ejecutar funciones en segundo plano confiables, trabajos programados y flujos de trabajo de IA.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s
Todo lo que puedes crear con Inngest
Inngest es un motor de orquestaciÃ³n de flujos de trabajo de cÃ³digo abierto que le permite escribir funciones en segundo plano confiables, flujos de trabajo basados en eventos y tareas programadas directamente en el cÃ³digo de su aplicaciÃ³n. Maneja automÃ¡ticamente los reintentos, la concurrencia, la limitaciÃ³n de velocidad (throttling) y la lÃ³gica de funciones escalonadas, manteniendo el cÃ³digo de su aplicaciÃ³n enfocado en la lÃ³gica de negocio en lugar de en las preocupaciones de infraestructura.
Alojar Inngest en su propio VPS le da control total sobre la ejecuciÃ³n, los datos y la configuraciÃ³n. Viene con persistencia SQLite incorporada y una cola en memoria lista para usar, para que pueda ejecutar la plataforma completa sin necesidad de servicios externos de base de datos o de intermediaciÃ³n de mensajes.
Funciones clave de Inngest
Trabajos en segundo plano confiables
Ejecute tareas en segundo plano con reintentos automÃ¡ticos, retroceso exponencial y manejo de fallos incorporado â€” sin necesidad de infraestructura adicional.
Flujos de trabajo de Step Functions
Cree flujos de trabajo de varios pasos donde cada paso se reintenta y se almacena en cachÃ© individualmente, haciendo que la orquestaciÃ³n compleja sea resistente a fallas transitorias.
EjecuciÃ³n dirigida por eventos
Active funciones a partir de eventos de aplicaciÃ³n con una clave de evento simple, lo que permite arquitecturas desacopladas y reactivas entre servicios.
Soporte de Flujo de Trabajo de IA
Orqueste pipelines de IA de larga ejecuciÃ³n con soporte integrado para lÃmites de concurrencia, limitaciÃ³n de velocidad y puntos de control a nivel de paso.
Servidor de desarrollo integrado
Desarrolle y pruebe flujos de trabajo localmente con una interfaz de usuario completa que muestra el historial de eventos, las ejecuciones de funciones y los rastros de pasos en tiempo real.
Â¿Por quÃ© ejecutar Inngest en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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