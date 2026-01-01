Inngest es un motor de orquestaciÃ³n de flujos de trabajo de cÃ³digo abierto que le permite escribir funciones en segundo plano confiables, flujos de trabajo basados en eventos y tareas programadas directamente en el cÃ³digo de su aplicaciÃ³n. Maneja automÃ¡ticamente los reintentos, la concurrencia, la limitaciÃ³n de velocidad (throttling) y la lÃ³gica de funciones escalonadas, manteniendo el cÃ³digo de su aplicaciÃ³n enfocado en la lÃ³gica de negocio en lugar de en las preocupaciones de infraestructura.

Alojar Inngest en su propio VPS le da control total sobre la ejecuciÃ³n, los datos y la configuraciÃ³n. Viene con persistencia SQLite incorporada y una cola en memoria lista para usar, para que pueda ejecutar la plataforma completa sin necesidad de servicios externos de base de datos o de intermediaciÃ³n de mensajes.