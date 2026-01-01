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Plataforma de orquestaciÃ³n de flujos de trabajo para ejecutar funciones en segundo plano confiables, trabajos programados y flujos de trabajo de IA.

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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
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Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atÃ© 12x

Todo lo que puedes crear con Inngest

Inngest es un motor de orquestaciÃ³n de flujos de trabajo de cÃ³digo abierto que le permite escribir funciones en segundo plano confiables, flujos de trabajo basados en eventos y tareas programadas directamente en el cÃ³digo de su aplicaciÃ³n. Maneja automÃ¡ticamente los reintentos, la concurrencia, la limitaciÃ³n de velocidad (throttling) y la lÃ³gica de funciones escalonadas, manteniendo el cÃ³digo de su aplicaciÃ³n enfocado en la lÃ³gica de negocio en lugar de en las preocupaciones de infraestructura.

Alojar Inngest en su propio VPS le da control total sobre la ejecuciÃ³n, los datos y la configuraciÃ³n. Viene con persistencia SQLite incorporada y una cola en memoria lista para usar, para que pueda ejecutar la plataforma completa sin necesidad de servicios externos de base de datos o de intermediaciÃ³n de mensajes.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Inngest

Trabajos en segundo plano confiables

Ejecute tareas en segundo plano con reintentos automÃ¡ticos, retroceso exponencial y manejo de fallos incorporado â€” sin necesidad de infraestructura adicional.

Flujos de trabajo de Step Functions

Cree flujos de trabajo de varios pasos donde cada paso se reintenta y se almacena en cachÃ© individualmente, haciendo que la orquestaciÃ³n compleja sea resistente a fallas transitorias.

EjecuciÃ³n dirigida por eventos

Active funciones a partir de eventos de aplicaciÃ³n con una clave de evento simple, lo que permite arquitecturas desacopladas y reactivas entre servicios.

Soporte de Flujo de Trabajo de IA

Orqueste pipelines de IA de larga ejecuciÃ³n con soporte integrado para lÃ­mites de concurrencia, limitaciÃ³n de velocidad y puntos de control a nivel de paso.

Servidor de desarrollo integrado

Desarrolle y pruebe flujos de trabajo localmente con una interfaz de usuario completa que muestra el historial de eventos, las ejecuciones de funciones y los rastros de pasos en tiempo real.

Â¿Por quÃ© ejecutar Inngest en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Â¡Estoy increÃ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Noel
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Â¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increÃ­ble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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