Hasta un 70% de descuento en ImmuDB

Despliega ImmuDB con una instalaciÃ³n de un solo clic.

Base de datos inmutable y a prueba de manipulaciones, con verificaciÃ³n criptogrÃ¡fica para la integridad de datos auditable.

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante
Copias de seguridad automÃ¡ticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
Elegir plan
GarantÃ­a de reembolso de 30 dÃ­as
Despliega ImmuDB con una instalaciÃ³n de un solo clic.

Elige un plan VPS para ImmuDB

-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
2 nÃºcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
4 nÃºcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
8 nÃºcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
2 nÃºcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
4 nÃºcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
8 nÃºcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s

Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o
Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atÃ© 12x

Todo lo que puedes crear con ImmuDB

ImmuDB es una base de datos inmutable de cÃ³digo abierto, escrita en Go, que conserva el historial completo de todos los cambios de datos. Cada escritura es verificada criptogrÃ¡ficamente, lo que hace imposible alterar o eliminar registros sin detecciÃ³n, brindÃ¡ndole una pista de auditorÃ­a a prueba de manipulaciones por diseÃ±o.

Desplegable como un servidor independiente, ImmuDB soporta modelos de datos de clave-valor, SQL y documentos, y viene con una consola web incorporada para navegar datos y gestionar usuarios. El autoalojamiento le da control total sobre los registros de auditorÃ­a sensibles, los registros de cumplimiento y el historial de transacciones en su propia infraestructura sin dependencias externas.

Empezar
Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de ImmuDB

Almacenamiento con evidencia de manipulaciÃ³n

Cada registro estÃ¡ vinculado a travÃ©s de hashes criptogrÃ¡ficos, por lo que cualquier modificaciÃ³n o eliminaciÃ³n es inmediatamente detectable por clientes o auditores.

Soporte multimodelo

Consulte datos usando interfaces de clave-valor, SQL o documentos â€” todos compartiendo el mismo motor de almacenamiento inmutable sin migraciones de esquema entre modelos.

Consola web integrada

Una interfaz de usuario web integrada en el puerto 8080 le permite explorar bases de datos, ejecutar consultas SQL y administrar usuarios sin instalar herramientas adicionales.

VerificaciÃ³n criptogrÃ¡fica

Los clientes pueden verificar de forma independiente la integridad de cualquier valor que lean utilizando pruebas de Ã¡rbol de Merkle, eliminando la necesidad de confiar ciegamente en el servidor.

Historial de auditorÃ­a completo

Todas las versiones de cada clave se conservan permanentemente, lo que proporciona a los equipos de cumplimiento y a los auditores una cadena de custodia completa y verificable para cada punto de datos.

Â¿Por quÃ© ejecutar ImmuDB en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

UbicaciÃ³n de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu pÃºblico para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en NorteamÃ©rica, Europa, Asia y SudamÃ©rica.
Empezar
Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Â¡Estoy increÃ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increÃ­ble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Â¡Enhorabuena! ðŸš€

Noel
Noel

Â¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
Omkar

ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
Herriman

El VPS de Hostinger es increÃ­ble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
Martin K

La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

GarantÃ­a de reembolso de 30 dÃ­as

PruÃ©balo sin riesgos con nuestra garantÃ­a de reembolso de 30 dÃ­as. Puedes consultar nuestra PolÃ­tica de reembolsos para saber mÃ¡s.

Empezar

Explora mÃ¡s aplicaciones para implementar

PostgreSQL

PostgreSQL

PostgreSQL is a powerful, open-source object-relational database system

Desplegar
Apache Amoro

Apache Amoro

GestiÃ³n de Lakehouse para Iceberg y Paimon con panel de control auto-optimizado

Desplegar
Apache CouchDB

Apache CouchDB

Base de datos de documentos NoSQL multi-primaria con una API HTTP/JSON y sincronizaciÃ³n sin conexiÃ³n

Desplegar
Ver todas las apps

Nos importa tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que el sitio web funcione correctamente y para obtener informaciÃ³n sobre cÃ³mo interactÃºas con Ã©l, asÃ­ como para fines de marketing. Al aceptar, aceptas almacenar cookies en tu dispositivo para la orientaciÃ³n, personalizaciÃ³n y anÃ¡lisis de anuncios, como se describe en nuestra PolÃ­tica de cookies.