ImmuDB es una base de datos inmutable de cÃ³digo abierto, escrita en Go, que conserva el historial completo de todos los cambios de datos. Cada escritura es verificada criptogrÃ¡ficamente, lo que hace imposible alterar o eliminar registros sin detecciÃ³n, brindÃ¡ndole una pista de auditorÃ­a a prueba de manipulaciones por diseÃ±o.

Desplegable como un servidor independiente, ImmuDB soporta modelos de datos de clave-valor, SQL y documentos, y viene con una consola web incorporada para navegar datos y gestionar usuarios. El autoalojamiento le da control total sobre los registros de auditorÃ­a sensibles, los registros de cumplimiento y el historial de transacciones en su propia infraestructura sin dependencias externas.