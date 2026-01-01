Despliega ImmuDB con una instalaciÃ³n de un solo clic.
Base de datos inmutable y a prueba de manipulaciones, con verificaciÃ³n criptogrÃ¡fica para la integridad de datos auditable.
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Todo lo que puedes crear con ImmuDB
ImmuDB es una base de datos inmutable de cÃ³digo abierto, escrita en Go, que conserva el historial completo de todos los cambios de datos. Cada escritura es verificada criptogrÃ¡ficamente, lo que hace imposible alterar o eliminar registros sin detecciÃ³n, brindÃ¡ndole una pista de auditorÃa a prueba de manipulaciones por diseÃ±o.
Desplegable como un servidor independiente, ImmuDB soporta modelos de datos de clave-valor, SQL y documentos, y viene con una consola web incorporada para navegar datos y gestionar usuarios. El autoalojamiento le da control total sobre los registros de auditorÃa sensibles, los registros de cumplimiento y el historial de transacciones en su propia infraestructura sin dependencias externas.
Funciones clave de ImmuDB
Almacenamiento con evidencia de manipulaciÃ³n
Cada registro estÃ¡ vinculado a travÃ©s de hashes criptogrÃ¡ficos, por lo que cualquier modificaciÃ³n o eliminaciÃ³n es inmediatamente detectable por clientes o auditores.
Soporte multimodelo
Consulte datos usando interfaces de clave-valor, SQL o documentos â€” todos compartiendo el mismo motor de almacenamiento inmutable sin migraciones de esquema entre modelos.
Consola web integrada
Una interfaz de usuario web integrada en el puerto 8080 le permite explorar bases de datos, ejecutar consultas SQL y administrar usuarios sin instalar herramientas adicionales.
VerificaciÃ³n criptogrÃ¡fica
Los clientes pueden verificar de forma independiente la integridad de cualquier valor que lean utilizando pruebas de Ã¡rbol de Merkle, eliminando la necesidad de confiar ciegamente en el servidor.
Historial de auditorÃa completo
Todas las versiones de cada clave se conservan permanentemente, lo que proporciona a los equipos de cumplimiento y a los auditores una cadena de custodia completa y verificable para cada punto de datos.
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