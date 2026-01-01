Implementa Imaginary con una instalación de un solo clic.
Microservicio HTTP rápido y escalable para procesamiento de imágenes de alto rendimiento impulsado por libvips.
Elige un plan VPS para Imaginary
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Imaginary
Imaginary es un microservicio HTTP de código abierto escrito en Go que realiza operaciones de procesamiento de imágenes de alto rendimiento como redimensionar, recortar, rotar, marca de agua, conversión de formato y recorte inteligente. Respaldado por libvips, procesa imágenes varias veces más rápido que ImageMagick o GraphicsMagick, utilizando significativamente menos memoria.
Alojar Imaginary en tu propio VPS te proporciona un servicio privado de procesamiento de imágenes de baja latencia para tus propios sitios web, aplicaciones móviles y pipelines, sin tarifas por solicitud y sin exposición de datos a terceros. Está listo para integrarse a través de una sencilla API HTTP y es compatible con la autorización por clave API, la firma de URL, la limitación de velocidad (throttling) y CORS para una exposición pública segura.
Funciones clave de Imaginary
Rendimiento de libvips
Procese imágenes JPEG, PNG, WEBP, HEIF y TIFF hasta 8 veces más rápido que ImageMagick con un bajo consumo de memoria.
Operaciones avanzadas con imágenes
Redimensionar, recortar, recorte inteligente, rotar, hacer zoom, aplicar marca de agua, desenfocar y convertir formatos a través de un único punto de conexión HTTP por operación.
Transformaciones de flujo
Encadene múltiples transformaciones de imagen independientes en una sola solicitud HTTP para renderizar derivados sin viajes de ida y vuelta adicionales.
Clave API y firma de URL
Proteger el servicio con autorización de clave API y firmas HMAC de URL para prevenir el abuso cuando se expone a clientes públicos.
Limitación de concurrencia
El limitador HTTP integrado limita las solicitudes concurrentes por segundo para mantener el servicio con capacidad de respuesta ante tráfico intenso.
Fuentes de URL remotas
Recupere y procese imágenes directamente desde fuentes HTTP remotas o un directorio local montado usando parámetros de consulta.
¿Por qué ejecutar Imaginary en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.