ILLA Builder es una plataforma de desarrollo low-code de cÃ³digo abierto que permite a los equipos crear herramientas internas, paneles de control y paneles de administraciÃ³n sin mucha ingenierÃ­a de front-end. Una biblioteca de componentes de arrastrar y soltar, combinada con soporte para mÃ¡s de 40 integraciones â€”incluyendo PostgreSQL, MySQL, API REST y GraphQLâ€”, significa que los desarrolladores pueden conectar fuentes de datos reales y lanzar aplicaciones funcionales en horas en lugar de semanas.

Autoalojar ILLA Builder en tu VPS mantiene los datos de negocio dentro de tu propia infraestructura, eliminando preocupaciones sobre las polÃ­ticas de intercambio de datos de SaaS o los precios por puesto. La imagen de Docker todo en uno incluye todo lo necesario para ejecutar la plataforma, con volÃºmenes persistentes que aseguran que tus proyectos y recursos conectados se conserven a travÃ©s de reinicios y actualizaciones.