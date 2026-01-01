Hasta un 70% de descuento en Haven

Implementar Haven con una instalaciĆ³n de un solo clic.

Plataforma de blogs privada autoalojada para diarios personales, actualizaciones familiares y escritos compartidos solo con las personas que invites.

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VPS administrado con IA
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1 nĆŗcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MĆ”s vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
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2 nĆŗcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
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4 nĆŗcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
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COP77.900/mes
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8 nĆŗcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y mĆ”s

Administrador de Docker
Acceso rĆ”pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pĆŗblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aĆ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atĆ© 12x

Todo lo que puedes crear con Haven

Haven es una aplicaciĆ³n de blog personal de cĆ³digo abierto, construida con Ruby on Rails para escritores que desean un espacio privado para compartir con amigos y familiares en lugar de la internet pĆŗblica. No hay auto-registro, no hay anuncios, no hay rastreadores y no hay un feed algorĆ­tmico; solo las personas para las que creas cuentas pueden leer tus publicaciones.

Alojar Haven en tu propio VPS mantiene tus entradas de diario, fotos y lista de suscriptores completamente bajo tu control, con un editor de markdown, un lector RSS incorporado y un escalado de imĆ”genes optimizado para lectura con bajo ancho de banda.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Haven

Privado por defecto

Sin auto-registro significa que solo los lectores invitados pueden ver tus publicaciones, fotos y comentarios ā ideal para blogs familiares y diarios personales.

Editor de Markdown

Escribe publicaciones en markdown con vista previa en vivo, imĆ”genes incrustadas, video y audio renderizados directamente dentro del editor.

Lector RSS integrado

Siga otros blogs de Haven y fuentes pĆŗblicas desde su propio panel de control sin un lector de feeds separado.

Fuentes RSS privadas

Cada lector invitado obtiene una URL RSS personal autenticada para que pueda suscribirse en cualquier lector de feeds sin exponer su blog pĆŗblicamente.

Amigable con el ancho de banda

Las imĆ”genes subidas se reducen automĆ”ticamente de tamaĆ±o y la interfaz se entrega sin frameworks de JavaScript, para que las pĆ”ginas se mantengan rĆ”pidas en redes lentas.

Temas personalizables

Inyecte CSS y fuentes personalizadas directamente desde el administrador para que coincida con su estilo personal sin bifurcar la base de cĆ³digo.

ĀæPor quĆ© ejecutar Haven en Hostinger?

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Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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UbicaciĆ³n de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu pĆŗblico para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en NorteamĆ©rica, Europa, Asia y SudamĆ©rica.
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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Ā”Estoy increĆ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciĆ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tĆ©cnico ha sido rĆ”pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increĆ­ble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Ā”Enhorabuena! š

Noel
Noel

Ā”Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
Omkar

ContactĆ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĆ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĆ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciĆ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increĆ­ble. Siempre funciona, es rĆ”pido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

GarantĆ­a de reembolso de 30 dĆ­as

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