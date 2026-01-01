Hasta un 70% de descuento en GreptimeDB

Implementa GreptimeDB con un solo clic.

Base de datos unificada de observabilidad de código abierto para métricas, registros y trazas con SQL y PromQL en un solo motor.

Lanza tu aplicación al instante
Copias de seguridad automáticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa GreptimeDB con un solo clic.

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-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
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Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
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Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con GreptimeDB

GreptimeDB is a Rust-built open-source observability database that stores metrics, logs, and traces as wide events in a single columnar engine. One database replaces the typical Prometheus, Loki, and Elasticsearch trio, letting you JOIN across signals in SQL and serve dashboards, alerting, and AI agents from one backend instead of three.

Self-hosting GreptimeDB on your own VPS keeps high-cardinality telemetry under your control with no per-datapoint SaaS billing, and the same instance speaks Prometheus remote write, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL, and InfluxDB line protocol — so existing collectors and dashboards plug in without rewrites.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de GreptimeDB

Modelo de datos unificado

Almacene métricas, registros y trazas como eventos amplios con marca de tiempo en un motor columnar y únase a través de señales con SQL plano.

SQL y PromQL

Consulte los mismos datos con SQL para análisis y PromQL para reglas de alerta de Grafana — no se necesita una capa de consulta o un nivel de traducción separados.

OpenTelemetry Nativo

Ingiera OTLP para métricas, registros y trazas directamente, sin sidecars de exportación o SDKs específicos del proveedor entre sus servicios y la base de datos.

Amplia compatibilidad con protocolos

Aceptar escritura remota de Prometheus, protocolo de línea de InfluxDB, envío de Loki y clientes de MySQL o PostgreSQL en la misma instancia para migraciones directas.

Panel de control web integrado

Explore tablas, ejecute consultas SQL y PromQL, e inspeccione el estado del clúster desde una interfaz de usuario web integrada sin instalar un frontend separado.

Almacenamiento de objetos listo

Configure S3, GCS o Azure Blob como almacenamiento principal con una caché de disco local para reducir el costo de retención a largo plazo en telemetría de alto volumen.

¿Por qué ejecutar GreptimeDB en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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