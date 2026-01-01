GitBucket es una plataforma Git de cÃ³digo abierto basada en Scala que ofrece una experiencia familiar al estilo GitHub en una infraestructura que usted controla. Incluye alojamiento de repositorios, solicitudes de extracciÃ³n (pull requests), incidencias (issues), wikis y un modelo de cuenta que refleja las convenciones de GitHub, para que los equipos existentes lo adopten sin necesidad de reentrenamiento.

EjecutÃ¡ndose en la JVM con una base de datos H2 incrustada lista para usar, GitBucket no necesita servicios externos para empezar y se escala mediante plugins para autenticaciÃ³n LDAP, integraciones CI y bases de datos externas. El autoalojamiento mantiene el cÃ³digo fuente, los tokens de acceso y el historial de auditorÃ­a dentro de su VPS en lugar de un SaaS de terceros.