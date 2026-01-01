Implementa GeoServer con instalación de un solo clic.
Servidor geoespacial de código abierto que publica mapas y datos espaciales a través de estándares OGC como WMS, WFS y WCS.
Elige un plan VPS para GeoServer
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con GeoServer
GeoServer es un servidor Java de código abierto que le permite publicar, compartir y editar datos geoespaciales utilizando estándares OGC abiertos. Lee fuentes vectoriales y ráster de PostGIS, Shapefiles, GeoTIFF y docenas de otros formatos, luego los expone a través de puntos finales de Web Map Service, Web Feature Service, Web Coverage Service y Web Processing Service que cualquier cliente GIS o biblioteca de mapas web puede consumir.
Alojar GeoServer en su propio VPS mantiene los conjuntos de datos propietarios, los estilos de capa y las reglas de acceso dentro de la infraestructura que usted controla, sin tarifas por capa y sin límites de carga. Una consola de administración basada en navegador le permite agregar almacenes, configurar capas y ajustar el almacenamiento en caché sin tocar XML, mientras que el directorio de datos persistente sobrevive a los reinicios y actualizaciones del contenedor.
Funciones clave de GeoServer
Soporte para estándares OGC
Proporciona puntos finales de API WMS, WMTS, WFS, WCS, WPS y OGC para que cualquier cliente GIS o de mapas web que cumpla con los estándares pueda conectarse sin adaptadores personalizados.
Muchas fuentes de datos
Lee PostGIS, Oracle Spatial, SQL Server, Shapefile, GeoPackage, GeoTIFF, ECW, MrSID, y otros formatos vectoriales y ráster desde un solo servidor.
Estilo de mapa personalizado
Estilice capas con reglas SLD o CSS, previsualícelas en vivo en la consola de administración y reutilice los mismos estilos en mapas y cachés de teselas.
Caching de mosaicos integrado
GeoWebCache integrado pre-renderiza y sirve teselas de mapas, para que las capas WMS pesadas se mantengan rápidas bajo carga sin un servicio de caché adicional.
Consola de administración del navegador
Configure espacios de trabajo, almacenes de datos, capas y reglas de acceso desde una interfaz de usuario web sin editar XML o reiniciar el servidor.
Acceso seguro a la capa
Las reglas de seguridad por capa y por servicio con autenticación basada en roles mantienen los conjuntos de datos sensibles restringidos a los usuarios y clientes correctos.
¿Por qué ejecutar GeoServer en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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