GeoNetwork es una aplicación de catálogo de código abierto basada en estándares, diseñada para gestionar recursos con referencia espacial en todas las organizaciones. Desarrollada bajo la fundación OSGeo, ofrece edición de metadatos, búsqueda federada y un visor de mapas integrado que funciona con ISO 19115/19139, Dublin Core y OGC API Records listo para usar.

Alojar GeoNetwork por cuenta propia permite tener control total sobre conjuntos de datos geoespaciales sensibles, credenciales de recolección y políticas de acceso en su propio VPS. Esta plantilla incluye PostGIS para almacenamiento relacional y Elasticsearch para una búsqueda indexada rápida, por lo que el catálogo está listo para producción desde el momento en que se inicia.