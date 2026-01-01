Implementa GeoNetwork con un solo clic.
Aplicación de catálogo de código abierto para la gestión de metadatos geoespaciales, conjuntos de datos y servicios de mapas interactivos.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con GeoNetwork
GeoNetwork es una aplicación de catálogo de código abierto basada en estándares, diseñada para gestionar recursos con referencia espacial en todas las organizaciones. Desarrollada bajo la fundación OSGeo, ofrece edición de metadatos, búsqueda federada y un visor de mapas integrado que funciona con ISO 19115/19139, Dublin Core y OGC API Records listo para usar.
Alojar GeoNetwork por cuenta propia permite tener control total sobre conjuntos de datos geoespaciales sensibles, credenciales de recolección y políticas de acceso en su propio VPS. Esta plantilla incluye PostGIS para almacenamiento relacional y Elasticsearch para una búsqueda indexada rápida, por lo que el catálogo está listo para producción desde el momento en que se inicia.
Funciones clave de GeoNetwork
Catálogo de metadatos espaciales
Administre registros compatibles con ISO 19115/19139, Dublin Core e INSPIRE, con validación integrada y edición por plantillas.
Recolección federada
Extraer metadatos de CSW, OAI-PMH, WMS, WFS y otros nodos de GeoNetwork según un cronograma para construir una única capa de descubrimiento.
Búsqueda de Elasticsearch
Búsqueda espacial de texto completo y facetada, impulsada por un backend de Elasticsearch integrado para obtener resultados en fracciones de segundo en millones de registros.
Visor de mapas incrustado
Previsualice las capas WMS, WMTS y WFS directamente desde un registro utilizando el cliente de mapas integrado basado en OpenLayers.
OGC API Registros
Exponga el contenido del catálogo a través de CSW 2.0.2 y el estándar moderno OGC API Records para integraciones de geoportales posteriores.
Backend de PostGIS
Viene con una base de datos PostGIS para que las geometrías espaciales, los enlaces y las reglas de acceso persistan en un motor GIS de código abierto probado.
¿Por qué ejecutar GeoNetwork en Hostinger?
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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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