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Plataforma de gestiĆ³n de API de cĆ³digo abierto para construir, operar y monetizar API con un portal de desarrolladores visual.

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2 nĆŗcleos de vCPU
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8 nĆŗcleos de vCPU
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400 GB de espacio en disco NVMe
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y mĆ”s

Administrador de Docker
Acceso rĆ”pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pĆŗblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aĆ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atĆ© 12x

Todo lo que puedes crear con Fusio

Fusio es una plataforma de gestiĆ³n de API de cĆ³digo abierto y autoalojada que actĆŗa como una puerta de enlace de API y un constructor de backend. Le permite exponer tablas de bases de datos, microservicios o lĆ³gica personalizada como API REST sin escribir cĆ³digo repetitivo, compatible con MySQL, PostgreSQL, MongoDB y mĆ”s. Un portal de desarrolladores integrado brinda a los desarrolladores externos acceso de autoservicio, gestiĆ³n de claves de API y documentaciĆ³n OpenAPI en vivo, mientras que los planes de suscripciĆ³n y la limitaciĆ³n de velocidad facilitan la monetizaciĆ³n de sus API.

Con soporte nativo para el Protocolo de Contexto de Modelo (MCP), Fusio tambiĆ©n puede servir como un centro de integraciĆ³n para agentes de IA, conectando sus datos y servicios directamente a los flujos de trabajo de LLM. El autoalojamiento en su VPS mantiene todo el trĆ”fico de API y la lĆ³gica de negocio bajo su control.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Fusio

Base de datos a API

Exponer MySQL, PostgreSQL, MongoDB y otras fuentes de datos como APIs REST gobernadas sin escribir cĆ³digo repetitivo.

Portal de Desarrolladores

Proporcione a los desarrolladores externos acceso de autoservicio a la API, gestiĆ³n de claves y documentaciĆ³n OpenAPI en vivo en un portal de marca.

MonetizaciĆ³n de API

Cree planes de suscripciĆ³n y niveles de limitaciĆ³n de tarifas para cobrar por el uso de la API con cuotas configurables e integraciĆ³n de facturaciĆ³n.

IntegraciĆ³n de MCP

Conecte sus API directamente en los flujos de trabajo de agentes de IA a travĆ©s del soporte nativo del Protocolo de Contexto del Modelo para la integraciĆ³n de herramientas LLM.

GeneraciĆ³n de SDK

Generar automĆ”ticamente SDKs de cliente para todos los principales lenguajes de programaciĆ³n para acelerar las integraciones de API de terceros.

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Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Ā”Estoy increĆ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciĆ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tĆ©cnico ha sido rĆ”pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increĆ­ble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Ā”Enhorabuena! š

Noel
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Ā”Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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ContactĆ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĆ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĆ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciĆ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increĆ­ble. Siempre funciona, es rĆ”pido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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