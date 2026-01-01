Fusio es una plataforma de gestiĆ³n de API de cĆ³digo abierto y autoalojada que actĆŗa como una puerta de enlace de API y un constructor de backend. Le permite exponer tablas de bases de datos, microservicios o lĆ³gica personalizada como API REST sin escribir cĆ³digo repetitivo, compatible con MySQL, PostgreSQL, MongoDB y mĆ”s. Un portal de desarrolladores integrado brinda a los desarrolladores externos acceso de autoservicio, gestiĆ³n de claves de API y documentaciĆ³n OpenAPI en vivo, mientras que los planes de suscripciĆ³n y la limitaciĆ³n de velocidad facilitan la monetizaciĆ³n de sus API.

Con soporte nativo para el Protocolo de Contexto de Modelo (MCP), Fusio tambiĆ©n puede servir como un centro de integraciĆ³n para agentes de IA, conectando sus datos y servicios directamente a los flujos de trabajo de LLM. El autoalojamiento en su VPS mantiene todo el trĆ”fico de API y la lĆ³gica de negocio bajo su control.