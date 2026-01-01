Implementa Fusio con un solo clic de instalaciĆ³n.
Plataforma de gestiĆ³n de API de cĆ³digo abierto para construir, operar y monetizar API con un portal de desarrolladores visual.
Elige un plan VPS para Fusio
Cada plan tiene todo lo que necesitas y mĆ”s
Todo lo que puedes crear con Fusio
Fusio es una plataforma de gestiĆ³n de API de cĆ³digo abierto y autoalojada que actĆŗa como una puerta de enlace de API y un constructor de backend. Le permite exponer tablas de bases de datos, microservicios o lĆ³gica personalizada como API REST sin escribir cĆ³digo repetitivo, compatible con MySQL, PostgreSQL, MongoDB y mĆ”s. Un portal de desarrolladores integrado brinda a los desarrolladores externos acceso de autoservicio, gestiĆ³n de claves de API y documentaciĆ³n OpenAPI en vivo, mientras que los planes de suscripciĆ³n y la limitaciĆ³n de velocidad facilitan la monetizaciĆ³n de sus API.
Con soporte nativo para el Protocolo de Contexto de Modelo (MCP), Fusio tambiĆ©n puede servir como un centro de integraciĆ³n para agentes de IA, conectando sus datos y servicios directamente a los flujos de trabajo de LLM. El autoalojamiento en su VPS mantiene todo el trĆ”fico de API y la lĆ³gica de negocio bajo su control.
Funciones clave de Fusio
Base de datos a API
Exponer MySQL, PostgreSQL, MongoDB y otras fuentes de datos como APIs REST gobernadas sin escribir cĆ³digo repetitivo.
Portal de Desarrolladores
Proporcione a los desarrolladores externos acceso de autoservicio a la API, gestiĆ³n de claves y documentaciĆ³n OpenAPI en vivo en un portal de marca.
MonetizaciĆ³n de API
Cree planes de suscripciĆ³n y niveles de limitaciĆ³n de tarifas para cobrar por el uso de la API con cuotas configurables e integraciĆ³n de facturaciĆ³n.
IntegraciĆ³n de MCP
Conecte sus API directamente en los flujos de trabajo de agentes de IA a travĆ©s del soporte nativo del Protocolo de Contexto del Modelo para la integraciĆ³n de herramientas LLM.
GeneraciĆ³n de SDK
Generar automĆ”ticamente SDKs de cliente para todos los principales lenguajes de programaciĆ³n para acelerar las integraciones de API de terceros.
ĀæPor quĆ© ejecutar Fusio en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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ContactĆ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĆ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĆblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciĆ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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