FMD (Find My Device) es una alternativa de cÃ³digo abierto y autoalojada a Find My Device de Google. Funciona junto con la aplicaciÃ³n FMD para Android: tus telÃ©fonos reportan su ubicaciÃ³n cifrada a tu propio servidor, al que accedes a travÃ©s de una interfaz web limpia para localizar un dispositivo perdido o robado, hacerlo sonar, tomar una foto, bloquear la pantalla o activar un borrado remoto. Cada comando se enruta a travÃ©s de tu propio servidor, por lo que ningÃºn tercero ve dÃ³nde estÃ¡n tus dispositivos.

Debido a que lo alojas tÃº mismo en tu propio VPS, tu historial de ubicaciÃ³n y los datos del dispositivo nunca abandonan la infraestructura que controlas; no hay requisito de cuenta de Google ni dependencia de un proveedor. El cifrado de extremo a extremo mantiene los datos ilegibles incluso para el servidor, lo que te da la tranquilidad de un servicio comercial de rastreo de dispositivos sin sacrificar la privacidad.