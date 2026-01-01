FalkorDB es un motor de base de datos de grafos de cÃ³digo abierto construido sobre Redis, diseÃ±ado para consultas de grafos de alto rendimiento utilizando el lenguaje de consulta OpenCypher. Almacena datos de grafos de forma nativa en la memoria, lo que permite tiempos de recorrido de sub-milisegundos a travÃ©s de relaciones de entidades complejas, convirtiÃ©ndolo en una excelente opciÃ³n para pipelines de GraphRAG, motores de recomendaciÃ³n, detecciÃ³n de fraude, grafos de identidad y anÃ¡lisis de topologÃ­a de red.

FalkorDB incluye una interfaz de usuario (UI) basada en navegador integrada en el puerto 3000, lo que le permite explorar grafos, ejecutar consultas Cypher y visualizar relaciones de nodos y aristas sin herramientas adicionales. El autoalojamiento en su propio VPS mantiene sus datos de grafos completamente bajo su control, sin lÃ­mites de consulta, sin precios por nodo y con acceso directo para ajustar la configuraciÃ³n de rendimiento.