Implementa FalkorDB con un solo clic.
Base de datos de grafos de alto rendimiento diseÃ±ada para GraphRAG, grafos de conocimiento y consultas Cypher en tiempo real a escala.
Elige un plan VPS para FalkorDB
Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s
Todo lo que puedes crear con FalkorDB
FalkorDB es un motor de base de datos de grafos de cÃ³digo abierto construido sobre Redis, diseÃ±ado para consultas de grafos de alto rendimiento utilizando el lenguaje de consulta OpenCypher. Almacena datos de grafos de forma nativa en la memoria, lo que permite tiempos de recorrido de sub-milisegundos a travÃ©s de relaciones de entidades complejas, convirtiÃ©ndolo en una excelente opciÃ³n para pipelines de GraphRAG, motores de recomendaciÃ³n, detecciÃ³n de fraude, grafos de identidad y anÃ¡lisis de topologÃa de red.
FalkorDB incluye una interfaz de usuario (UI) basada en navegador integrada en el puerto 3000, lo que le permite explorar grafos, ejecutar consultas Cypher y visualizar relaciones de nodos y aristas sin herramientas adicionales. El autoalojamiento en su propio VPS mantiene sus datos de grafos completamente bajo su control, sin lÃmites de consulta, sin precios por nodo y con acceso directo para ajustar la configuraciÃ³n de rendimiento.
Funciones clave de FalkorDB
Lenguaje de Consulta OpenCypher
Escriba consultas de grafos expresivas usando OpenCypher, el lenguaje declarativo estÃ¡ndar de la industria para recorrer nodos, aristas y patrones.
Interfaz de usuario web integrada
Explora grafos, ejecuta consultas Cypher y visualiza relaciones directamente en el navegador sin instalar ninguna herramienta cliente adicional.
Rendimiento en memoria
Los datos de grafos se almacenan de forma nativa en la memoria, lo que permite tiempos de recorrido de sub-milisegundos incluso a travÃ©s de relaciones profundamente conectadas y de mÃºltiples saltos.
GraphRAG Listo
Optimizado para pipelines de generaciÃ³n aumentada por recuperaciÃ³n que requieren un recorrido preciso y de baja latencia de grafos de conocimiento en tiempo de inferencia.
Compatible con el Protocolo Redis
Habla el protocolo Redis para que cualquier biblioteca cliente de Redis pueda conectarse a FalkorDB sin controladores adicionales o SDK personalizados.
AutenticaciÃ³n de ContraseÃ±a
Asegure el acceso con autenticaciÃ³n de contraseÃ±a a nivel de Redis, manteniendo sus datos de grafo protegidos de conexiones no autorizadas.
Â¿Por quÃ© ejecutar FalkorDB en Hostinger?
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Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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