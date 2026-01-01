Despliega Faktory con una instalación de un solo clic.
Servidor de trabajos en segundo plano de alto rendimiento, agnóstico del lenguaje, con una interfaz de usuario web integrada para monitorear y gestionar trabajos.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Faktory
Faktory es un servidor de trabajos en segundo plano independiente que ofrece un potente procesamiento de trabajos a cualquier lenguaje de programación. Proporciona una interfaz sencilla basada en protocolos para que los trabajadores escritos en Ruby, Go, Python, JavaScript, PHP y otros puedan compartir la misma infraestructura de trabajos sin estar atados a un único ecosistema de lenguaje.
Alojar Faktory en tu propio VPS te da control total sobre las colas de trabajos, la lógica de reintentos y los datos de rendimiento. El panel web integrado te permite monitorear el rendimiento, inspeccionar los trabajos fallidos y gestionar las colas en tiempo real sin necesidad de herramientas adicionales.
Funciones clave de Faktory
Diseño independiente del idioma
Cualquier lenguaje con una biblioteca cliente de Faktory puede encolar y procesar trabajos, facilitando la integración en pilas políglotas.
Panel web integrado
Monitoree las profundidades de la cola, el rendimiento de los trabajos y las fallas a través de una interfaz de usuario intuitiva basada en navegador, lista para usar.
Persistencia de trabajos confiable
Los trabajos se almacenan en disco utilizando un almacén incrustado compatible con Redis, asegurando que no se pierda ningún trabajo en caso de reinicios o fallos.
Reintentos automáticos
Los trabajos fallidos se reintentan automáticamente con programaciones de reintento configurables, lo que reduce la intervención manual para errores transitorios.
Priorización de Cola
Enrute trabajos a colas con nombre con pesos configurables para que el trabajo de alta prioridad siempre se procese primero.
¿Por qué ejecutar Faktory en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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