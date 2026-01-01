Hasta un 70% de descuento en EMQX

Implementa EMQX con una instalación de un solo clic.

Broker MQTT de código abierto de alto rendimiento para IoT y mensajería en tiempo real con un panel de gestión web integrado.

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Copias de seguridad automáticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa EMQX con una instalación de un solo clic.

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-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
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Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con EMQX

EMQX es un broker de mensajes MQTT de código abierto y altamente escalable, diseñado para IoT, automatización industrial y transmisión de datos en tiempo real. Maneja millones de conexiones MQTT concurrentes con latencia de sub-milisegundos y es compatible con MQTT 3.1, 3.1.1 y 5.0, así como con MQTT sobre WebSockets. Un motor de reglas integrado permite procesar, enrutar y transformar mensajes de dispositivos sin escribir código de backend, conectándose directamente a bases de datos, servicios en la nube y puntos finales HTTP.

El panel web incluido proporciona una interfaz de gestión completa para monitorear el estado del clúster, las estadísticas de conexión, los árboles de suscripción y los flujos del motor de reglas en tiempo real. Alojar EMQX en tu propio VPS te da control total sobre tu infraestructura de mensajes IoT — sin tarifas en la nube por mensaje, sin dependencia de un proveedor y con visibilidad completa de tu capa de comunicación de dispositivos.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de EMQX

Soporte para MQTT 5.0

Implementación completa de MQTT 5.0 incluyendo expiración de sesión, expiración de mensajes, códigos de razón, suscripciones compartidas y patrones de solicitud/respuesta para aplicaciones IoT modernas.

Motor de reglas integrado

Procese, filtre y enrute mensajes de dispositivos usando reglas tipo SQL que reenvían datos a bases de datos, Kafka, webhooks HTTP u otros brokers MQTT sin código personalizado.

MQTT sobre WebSockets

Conecte navegadores web y clientes JavaScript directamente a EMQX a través de conexiones WebSocket seguras, lo que permite paneles de control IoT en tiempo real sin un puente separado.

Panel de administración web

Monitoree el número de conexiones, los árboles de suscripción, las tasas de mensajes y el rendimiento del motor de reglas en tiempo real a través de la interfaz web administrativa integrada.

Alta Concurrencia

EMQX maneja millones de conexiones concurrentes de dispositivos en un solo nodo, lo que lo hace adecuado para todo, desde pequeñas configuraciones de automatización del hogar hasta implementaciones industriales a gran escala.

¿Por qué ejecutar EMQX en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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