Implementa EMQX con una instalación de un solo clic.
Broker MQTT de código abierto de alto rendimiento para IoT y mensajería en tiempo real con un panel de gestión web integrado.
Elige un plan VPS para EMQX
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con EMQX
EMQX es un broker de mensajes MQTT de código abierto y altamente escalable, diseñado para IoT, automatización industrial y transmisión de datos en tiempo real. Maneja millones de conexiones MQTT concurrentes con latencia de sub-milisegundos y es compatible con MQTT 3.1, 3.1.1 y 5.0, así como con MQTT sobre WebSockets. Un motor de reglas integrado permite procesar, enrutar y transformar mensajes de dispositivos sin escribir código de backend, conectándose directamente a bases de datos, servicios en la nube y puntos finales HTTP.
El panel web incluido proporciona una interfaz de gestión completa para monitorear el estado del clúster, las estadísticas de conexión, los árboles de suscripción y los flujos del motor de reglas en tiempo real. Alojar EMQX en tu propio VPS te da control total sobre tu infraestructura de mensajes IoT — sin tarifas en la nube por mensaje, sin dependencia de un proveedor y con visibilidad completa de tu capa de comunicación de dispositivos.
Funciones clave de EMQX
Soporte para MQTT 5.0
Implementación completa de MQTT 5.0 incluyendo expiración de sesión, expiración de mensajes, códigos de razón, suscripciones compartidas y patrones de solicitud/respuesta para aplicaciones IoT modernas.
Motor de reglas integrado
Procese, filtre y enrute mensajes de dispositivos usando reglas tipo SQL que reenvían datos a bases de datos, Kafka, webhooks HTTP u otros brokers MQTT sin código personalizado.
MQTT sobre WebSockets
Conecte navegadores web y clientes JavaScript directamente a EMQX a través de conexiones WebSocket seguras, lo que permite paneles de control IoT en tiempo real sin un puente separado.
Panel de administración web
Monitoree el número de conexiones, los árboles de suscripción, las tasas de mensajes y el rendimiento del motor de reglas en tiempo real a través de la interfaz web administrativa integrada.
Alta Concurrencia
EMQX maneja millones de conexiones concurrentes de dispositivos en un solo nodo, lo que lo hace adecuado para todo, desde pequeñas configuraciones de automatización del hogar hasta implementaciones industriales a gran escala.
¿Por qué ejecutar EMQX en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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