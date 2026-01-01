Implementa DreamFactory con instalación de un solo clic.
Plataforma de API REST y GraphQL de código abierto que autogenera API de base de datos seguras en minutos sin codificar.
Elige un plan VPS para DreamFactory
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con DreamFactory
DreamFactory es una plataforma de generación de API de código abierto que crea instantáneamente API REST y GraphQL completamente documentadas y protegidas por roles para cualquier base de datos — MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server y más — sin escribir una sola línea de código. Conecta tu base de datos y DreamFactory genera una API CRUD completa con autenticación, limitación de velocidad y control de acceso a nivel de campo integrados.
Alojar DreamFactory en tu propio VPS te da la propiedad total de tus datos y de la capa de API, sin precios por llamada ni dependencia de un proveedor. Esta implementación incluye MySQL para la base de datos del sistema y Redis para el almacenamiento en caché de alto rendimiento, lo que te proporciona una plataforma de API lista para producción desde el primer momento.
Funciones clave de DreamFactory
APIs generadas automáticamente
Conecte cualquier base de datos SQL o NoSQL y reciba instantáneamente una API REST y GraphQL completa con soporte CRUD total — no se requiere codificación manual de endpoints.
Control de acceso basado en roles
Defina permisos granulares por usuario o rol, restringiendo el acceso hasta tablas y campos individuales para mantener los datos seguros.
Soporte para múltiples bases de datos
Genere APIs desde MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, SQL Server, Oracle, y docenas de otras fuentes de datos desde una única plataforma.
Gestión de claves API
Emita y revoque claves API por aplicación o consumidor, con limitación de tasa opcional para prevenir el abuso y controlar el uso.
Documentación de API en tiempo real
Cada API generada incluye documentación interactiva de Swagger para que los desarrolladores puedan explorar y probar los puntos finales de inmediato.
¿Por qué ejecutar DreamFactory en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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