Despliega Domoticz con una instalación de un solo clic.
Sistema domótico de código abierto liviano para monitorear y controlar dispositivos inteligentes.
Elige un plan VPS para Domoticz
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Domoticz
Domoticz es un servidor ligero de automatización del hogar que te permite monitorear y controlar una amplia gama de dispositivos de hogar inteligente —interruptores, sensores, termostatos, medidores de energía, estaciones meteorológicas y más— todo desde una única interfaz web. Es compatible con cientos de protocolos de hardware e integraciones, incluyendo Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, medidores P1 y MQTT, lo que lo hace compatible con la mayoría de los ecosistemas populares de hogar inteligente.
Ejecutar Domoticz en tu propio VPS te da control total sobre tus reglas de automatización, datos históricos de sensores y acceso a dispositivos, sin dependencia de la nube, sin tarifas de suscripción y sin riesgos de privacidad de servicios de terceros. Su bajo consumo de recursos lo hace ideal para implementaciones siempre activas en un VPS modesto.
Funciones clave de Domoticz
Soporte para dispositivos multiprotocolo
Conecte Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, MQTT y cientos de otros protocolos de hardware desde una única interfaz unificada.
Motor de reglas de automatización
Cree reglas de automatización basadas en el tiempo, activadas por eventos y disparadas por sensores, sin escribir código, manteniendo su hogar funcionando según su horario.
Monitoreo de energía
Rastree el consumo de electricidad, gas y agua en tiempo real con gráficos incorporados y almacenamiento de datos históricos impulsado por SQLite.
Paneles de control de clima y sensores
Visualice datos de temperatura, humedad, viento, lluvia y calidad del aire de sensores locales o servicios meteorológicos en línea en paneles personalizables.
Interfaz compatible con dispositivos móviles
Acceda y controle todos los dispositivos desde cualquier navegador o dispositivo móvil, con notificaciones push opcionales a través de servicios de terceros.
Soporte para plugins y scripting
Amplíe la funcionalidad con complementos de Python y scripts de Lua para integrar hardware personalizado, API o lógica de automatización compleja.
¿Por qué ejecutar Domoticz en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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