Hasta un 70% de descuento en DHIS2

Implementa DHIS2 con un solo clic.

Plataforma de información de salud de código abierto utilizada por servicios nacionales de salud en más de 70 países alrededor del mundo.

Lanza tu aplicación al instante
Copias de seguridad automáticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP27.900/mes
Elegir plan
Garantía de reembolso de 30 días
Implementa DHIS2 con un solo clic.

Elige un plan VPS para DHIS2

Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con DHIS2

DHIS2 es el sistema de gestión de información de salud de código abierto más grande del mundo, implementado en más de 70 países para capturar, analizar y reportar datos rutinarios de salud, inmunización, vigilancia de enfermedades y logística. Construido por la Universidad de Oslo y una comunidad global de socios del sector público, sirve de base para programas nacionales de salud que atienden a aproximadamente 2.4 mil millones de personas.

Alojar DHIS2 en su propio VPS mantiene los datos sensibles de pacientes y programas completamente bajo su jurisdicción, le permite adaptar metadatos, paneles e integraciones a los flujos de trabajo locales, y evita las tarifas por usuario asociadas con los proveedores de HMIS propietarios.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de DHIS2

Captura de datos multicanal

Recopile datos agregados, individuales y de eventos a través de formularios web, clientes Android, SMS e importaciones masivas en miles de instalaciones.

Analíticas visuales

Cree tablas dinámicas, gráficos, mapas y paneles directamente a partir de los datos recopilados sin necesidad de exportar a herramientas externas.

Programas de seguimiento

Haga seguimiento a casos individuales, beneficiarios y cadenas de suministro a lo largo del tiempo con programas de seguimiento longitudinal configurables.

Gestión de metadatos

Defina unidades organizativas, elementos de datos, indicadores y reglas de validación a través de un modelo flexible adaptado por los ministerios de salud.

RESTful Web API

Integre registros, sistemas de laboratorio y canales de informes a través de una API REST documentada y la plataforma de aplicaciones DHIS2.

Android primero sin conexión

Los trabajadores de campo capturan datos sin conexión con la aplicación DHIS2 Android Capture y sincronizan una vez que se restablece la conectividad.

¿Por qué ejecutar DHIS2 en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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