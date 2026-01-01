Implementa DHIS2 con un solo clic.
Plataforma de información de salud de código abierto utilizada por servicios nacionales de salud en más de 70 países alrededor del mundo.
Elige un plan VPS para DHIS2
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con DHIS2
DHIS2 es el sistema de gestión de información de salud de código abierto más grande del mundo, implementado en más de 70 países para capturar, analizar y reportar datos rutinarios de salud, inmunización, vigilancia de enfermedades y logística. Construido por la Universidad de Oslo y una comunidad global de socios del sector público, sirve de base para programas nacionales de salud que atienden a aproximadamente 2.4 mil millones de personas.
Alojar DHIS2 en su propio VPS mantiene los datos sensibles de pacientes y programas completamente bajo su jurisdicción, le permite adaptar metadatos, paneles e integraciones a los flujos de trabajo locales, y evita las tarifas por usuario asociadas con los proveedores de HMIS propietarios.
Funciones clave de DHIS2
Captura de datos multicanal
Recopile datos agregados, individuales y de eventos a través de formularios web, clientes Android, SMS e importaciones masivas en miles de instalaciones.
Analíticas visuales
Cree tablas dinámicas, gráficos, mapas y paneles directamente a partir de los datos recopilados sin necesidad de exportar a herramientas externas.
Programas de seguimiento
Haga seguimiento a casos individuales, beneficiarios y cadenas de suministro a lo largo del tiempo con programas de seguimiento longitudinal configurables.
Gestión de metadatos
Defina unidades organizativas, elementos de datos, indicadores y reglas de validación a través de un modelo flexible adaptado por los ministerios de salud.
RESTful Web API
Integre registros, sistemas de laboratorio y canales de informes a través de una API REST documentada y la plataforma de aplicaciones DHIS2.
Android primero sin conexión
Los trabajadores de campo capturan datos sin conexión con la aplicación DHIS2 Android Capture y sincronizan una vez que se restablece la conectividad.
¿Por qué ejecutar DHIS2 en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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