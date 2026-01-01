Cypht es un cliente de webmail modular de código abierto diseñado para la simplicidad y la velocidad. A diferencia de las soluciones de webmail pesadas, Cypht agrega múltiples cuentas de correo electrónico IMAP y POP3 junto con fuentes de noticias RSS/Atom en una única vista de bandeja de entrada unificada, lo que le brinda una imagen completa de sus comunicaciones sin cambiar entre servicios.

Construido en PHP con una base Alpine Linux, Cypht se ejecuta de manera eficiente en hardware modesto y almacena la configuración del usuario en una base de datos para implementaciones multiusuario confiables. Su arquitectura basada en módulos significa que solo carga las funciones que necesita, manteniendo la interfaz limpia y el tamaño reducido.