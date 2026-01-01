Implementa Cypht con un solo clic.
Cliente de correo web ligero y de código abierto que unifica múltiples cuentas de correo electrónico y fuentes de noticias en una interfaz rápida.
Elige un plan VPS para Cypht
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Cypht
Cypht es un cliente de webmail modular de código abierto diseñado para la simplicidad y la velocidad. A diferencia de las soluciones de webmail pesadas, Cypht agrega múltiples cuentas de correo electrónico IMAP y POP3 junto con fuentes de noticias RSS/Atom en una única vista de bandeja de entrada unificada, lo que le brinda una imagen completa de sus comunicaciones sin cambiar entre servicios.
Construido en PHP con una base Alpine Linux, Cypht se ejecuta de manera eficiente en hardware modesto y almacena la configuración del usuario en una base de datos para implementaciones multiusuario confiables. Su arquitectura basada en módulos significa que solo carga las funciones que necesita, manteniendo la interfaz limpia y el tamaño reducido.
Funciones clave de Cypht
Agregación de cuentas múltiples
Conecte múltiples cuentas de correo electrónico IMAP y POP3 en una vista de bandeja de entrada unificada para una gestión de correo electrónico más rápida.
Integración de la fuente de noticias
Combine el correo electrónico y las fuentes de noticias RSS/Atom en una única interfaz, reduciendo el número de aplicaciones que necesita para mantenerse informado.
Arquitectura Modular
Habilite solo los módulos que necesite — contactos, calendarios, carpetas IMAP, filtros Sieve y más — manteniendo la interfaz de usuario optimizada.
Sesiones basadas en base de datos
Almacena la configuración de usuario y las sesiones en MariaDB para implementaciones multiusuario confiables y escalables.
Huella ligera
Funciona con Alpine Linux, con Nginx y PHP incluidos en una única imagen de ~290 MB, que requiere recursos mínimos de VPS.
¿Por qué ejecutar Cypht en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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