Hasta un 69% de descuento en Crafty Controller

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Panel de control web para crear, configurar y operar múltiples servidores de Minecraft Java y Bedrock desde un solo panel.

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COP 64.900
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1 núcleo de vCPU
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50 GB de espacio en disco NVMe
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4 núcleos de vCPU
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8 núcleos de vCPU
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Crafty Controller

Crafty Controller es una GUI web de código abierto para administrar servidores de Minecraft Java y Bedrock desde un solo panel. Reemplaza el malabarismo con sesiones SSH y pestañas de pantalla con consolas en vivo por servidor, un administrador de archivos integrado, tareas programadas y copias de seguridad con un solo clic, todo envuelto en una interfaz web limpia con acceso multiusuario basado en roles.

Alojar Crafty en tu propio VPS te permite mantener la propiedad total de tus mundos, configuraciones de plugins y datos de jugadores en hardware que tú controlas. Puedes iniciar nuevos servidores de tipos de jar populares — vanilla, Paper, Spigot, Forge y Bedrock — sin salir del navegador, y compartir la administración con amigos o moderadores usando permisos granulares.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Crafty Controller

Control multiservidor

Inicie, monitoree y opere múltiples servidores de Minecraft Java y Bedrock en paralelo desde un único panel de control.

Consola web

Transmita registros de servidor en vivo y envíe comandos desde el navegador, con historial consultable y salida codificada por colores por servidor.

Tareas programadas

Automatice las copias de seguridad, los reinicios y la ejecución de comandos en programaciones tipo cron para mantener los servidores en buen estado sin intervención manual.

Acceso basado en roles

Defina usuarios con permisos de alcance limitado para que los moderadores y miembros de la comunidad puedan ayudar a operar los servidores sin credenciales de root o sensibles.

Gestor de archivos

Explora, edita, sube y descarga archivos del servidor —mundos, plugins, configuraciones— directamente en el navegador sin clientes SSH o SFTP.

¿Por qué ejecutar Crafty Controller en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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