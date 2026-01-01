Crafty Controller es una GUI web de código abierto para administrar servidores de Minecraft Java y Bedrock desde un solo panel. Reemplaza el malabarismo con sesiones SSH y pestañas de pantalla con consolas en vivo por servidor, un administrador de archivos integrado, tareas programadas y copias de seguridad con un solo clic, todo envuelto en una interfaz web limpia con acceso multiusuario basado en roles.

Alojar Crafty en tu propio VPS te permite mantener la propiedad total de tus mundos, configuraciones de plugins y datos de jugadores en hardware que tú controlas. Puedes iniciar nuevos servidores de tipos de jar populares — vanilla, Paper, Spigot, Forge y Bedrock — sin salir del navegador, y compartir la administración con amigos o moderadores usando permisos granulares.