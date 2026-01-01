Implementa Coral Talk con instalaciÃ³n de un solo clic.
Plataforma de comentarios de cÃ³digo abierto de Vox Media que reinventa la discusiÃ³n y moderaciÃ³n en el sitio para las salas de redacciÃ³n.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s
Todo lo que puedes crear con Coral Talk
Coral es la plataforma de comentarios de cÃ³digo abierto creada por Vox Media para impulsar discusiones mÃ¡s saludables en el sitio para organizaciones de noticias, editores y creadores de contenido. Reemplaza los widgets de comentarios de terceros con un sistema autoalojado diseÃ±ado en torno a las realidades de administrar una comunidad: cargas de trabajo de moderaciÃ³n pesadas, actores hostiles y la necesidad de mantener los datos de la audiencia dentro de su propia infraestructura.
Con la confianza de mÃ¡s de 500 salas de redacciÃ³n en 28 paÃses, incluidos The Washington Post y The Financial Times, Coral combina una experiencia de lectura rÃ¡pida y accesible con un conjunto de herramientas de moderaciÃ³n diseÃ±ado especÃficamente para equipos editoriales. El autoalojamiento en su propio VPS mantiene las identidades de los lectores, el historial de comentarios y las seÃ±ales de participaciÃ³n bajo su control total en lugar de un SaaS de terceros.
Funciones clave de Coral Talk
Kit de herramientas de moderaciÃ³n
Filtre y apruebe comentarios a gran escala con colas de reacciÃ³n, listas de palabras prohibidas, marcaciÃ³n de palabras sospechosas y configuraciones de moderaciÃ³n por historia diseÃ±adas para equipos editoriales.
P&R y chat en vivo
Convierta una historia en modo de preguntas y respuestas o chat en vivo para organizar sesiones con expertos invitados, debates sobre noticias de Ãºltima hora o entrevistas estructuradas con lectores.
Compromiso del autor
Los comentarios destacados, las insignias de reportero y las respuestas directas del personal permiten a los periodistas resaltar las mejores contribuciones y responder a los lectores directamente dentro del hilo.
Inicio de sesiÃ³n Ãºnico
Integre Coral en su capa de identidad existente con SSO basado en JWT, proveedores OAuth o cuentas locales para que los lectores reutilicen su inicio de sesiÃ³n en el sitio.
Privacidad y propiedad de los datos
Los comentarios, perfiles e historial de moderaciÃ³n permanecen en su VPS en MongoDB, con herramientas de exportaciÃ³n y eliminaciÃ³n integradas y compatibles con el RGPD.
Integrable en cualquier CMS
Un script de incrustaciÃ³n ligero integra Coral en WordPress, Ghost, Drupal o pilas personalizadas sin bloquear su sitio en un solo CMS.
Â¿Por quÃ© ejecutar Coral Talk en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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