Convos es un cliente IRC completamente autoalojado y siempre activo que se ejecuta en tu servidor y permanece conectado a las redes IRC las veinticuatro horas del día. A diferencia de los clientes IRC tradicionales que se desconectan cuando los cierras, Convos mantiene conexiones persistentes para que nunca te pierdas un mensaje, incluso cuando tus dispositivos estén desconectados.

Accede a tus conversaciones IRC desde cualquier navegador sin necesidad de instalar software. Convos almacena tu historial completo de chat, es compatible con múltiples usuarios y redes, y ofrece una interfaz limpia y moderna diseñada tanto para usuarios ocasionales como para comunidades IRC de larga trayectoria. El autoalojamiento te da control total sobre tus datos y el acceso de los usuarios.