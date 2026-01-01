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Cliente IRC moderno basado en navegador que te mantiene conectado persistentemente a redes de chat desde cualquier dispositivo.

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COP27.900/mes
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2 núcleos de vCPU
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4 núcleos de vCPU
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400 GB de espacio en disco NVMe
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Convos

Convos es un cliente IRC completamente autoalojado y siempre activo que se ejecuta en tu servidor y permanece conectado a las redes IRC las veinticuatro horas del día. A diferencia de los clientes IRC tradicionales que se desconectan cuando los cierras, Convos mantiene conexiones persistentes para que nunca te pierdas un mensaje, incluso cuando tus dispositivos estén desconectados.

Accede a tus conversaciones IRC desde cualquier navegador sin necesidad de instalar software. Convos almacena tu historial completo de chat, es compatible con múltiples usuarios y redes, y ofrece una interfaz limpia y moderna diseñada tanto para usuarios ocasionales como para comunidades IRC de larga trayectoria. El autoalojamiento te da control total sobre tus datos y el acceso de los usuarios.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Convos

Conexiones siempre activas

Convos se ejecuta en tu VPS 24/7, manteniéndose conectado a las redes IRC para que los mensajes sean capturados y te esperen cada vez que inicies sesión.

Historial completo del chat

Todos los mensajes se almacenan en el servidor y están disponibles desde cualquier navegador, lo que le brinda un historial de búsqueda en todos los canales y conversaciones.

Soporte multired

Conéctese a múltiples redes IRC simultáneamente y gestione todos los canales y mensajes directos desde una única interfaz unificada.

Sin instalación de software

Acceda a su cliente IRC completamente a través de un navegador — no se requiere ninguna aplicación de escritorio, complemento o configuración en ningún dispositivo que utilice.

Listo para multiusuario

Invite a miembros del equipo o amigos a compartir su instancia de Convos, cada uno con sus propias cuentas independientes y configuraciones de red.

¿Por qué ejecutar Convos en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Ubicación de servidor recomendada:

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Noel
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Omkar
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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Martin K
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