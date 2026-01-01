CockroachDB es una base de datos SQL distribuida de código abierto, diseñada para sobrevivir a fallas de hardware e interrupciones regionales sin comprometer la consistencia. Utiliza el protocolo de conexión de PostgreSQL, lo que significa que los controladores y herramientas de PostgreSQL existentes funcionan sin cambios en el código, mientras ofrece fragmentación automática, geo-particionamiento y replicación multirregión de forma interna.

Implementar CockroachDB en tu propio VPS te proporciona una base de datos SQL de nivel de producción con garantías ACID, conmutación por error automática y una Consola de BD integrada para monitorear la salud del clúster, sin el costo o la complejidad de los servicios de bases de datos en la nube gestionados. Es ideal para aplicaciones que exigen cero tiempo de inactividad y sólidas garantías transaccionales.