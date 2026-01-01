Implementa CockroachDB con un solo clic.
Base de datos SQL distribuida diseñada para aplicaciones nativas de la nube que requieren resiliencia, consistencia y escalabilidad horizontal.
Elige un plan VPS para CockroachDB
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con CockroachDB
CockroachDB es una base de datos SQL distribuida de código abierto, diseñada para sobrevivir a fallas de hardware e interrupciones regionales sin comprometer la consistencia. Utiliza el protocolo de conexión de PostgreSQL, lo que significa que los controladores y herramientas de PostgreSQL existentes funcionan sin cambios en el código, mientras ofrece fragmentación automática, geo-particionamiento y replicación multirregión de forma interna.
Implementar CockroachDB en tu propio VPS te proporciona una base de datos SQL de nivel de producción con garantías ACID, conmutación por error automática y una Consola de BD integrada para monitorear la salud del clúster, sin el costo o la complejidad de los servicios de bases de datos en la nube gestionados. Es ideal para aplicaciones que exigen cero tiempo de inactividad y sólidas garantías transaccionales.
Funciones clave de CockroachDB
Compatibilidad con PostgreSQL
CockroachDB utiliza el protocolo de conexión de PostgreSQL, por lo que cualquier controlador, ORM o herramienta de PostgreSQL se conecta sin cambios en el código, lo que facilita la migración.
Replicación automática de datos
Los datos se replican automáticamente entre nodos con factores de replicación configurables, por lo que el clúster sigue atendiendo lecturas y escrituras incluso cuando un nodo falla.
Transacciones ACID distribuidas
El aislamiento serializable completo asegura que cada transacción sea consistente en todos los nodos, eliminando las lecturas sucias y las escrituras fantasma comunes en sistemas eventualmente consistentes.
Consola de BD integrada
El panel web integrado proporciona visibilidad en tiempo real del rendimiento de las consultas, la topología del clúster, el uso del almacenamiento y las sentencias activas sin necesidad de herramientas de monitoreo externas.
Escalamiento horizontal
Agregue nodos para escalar la capacidad y el rendimiento linealmente; CockroachDB reequilibra los datos automáticamente sin tiempo de inactividad ni intervención manual.
¿Por qué ejecutar CockroachDB en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.