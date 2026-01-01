ClassroomIO es un sistema de gestión de aprendizaje completamente de código abierto, diseñado para empresas que necesitan impartir capacitaciones de cumplimiento, academias de educación para clientes y programas de certificación para socios desde una sola plataforma. Incluye cursos ilimitados, lecciones, ejercicios, espacios de trabajo multi-organización, certificados con marca y un creador de cursos con IA que redacta esquemas y contenido de lecciones para usted.

Alojar ClassroomIO en su propio VPS mantiene los registros de los estudiantes, los ID de los certificados y los datos de auditoría de capacitación bajo su control, sin tarifas por asiento, sin dependencia de un proveedor y sin terceros entre su organización y sus datos de capacitación. La pila se entrega con Postgres, Redis y almacenamiento de objetos compatible con S3, por lo que todo el LMS funciona sin ningún servicio externo.