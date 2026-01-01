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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con ClassroomIO

ClassroomIO es un sistema de gestión de aprendizaje completamente de código abierto, diseñado para empresas que necesitan impartir capacitaciones de cumplimiento, academias de educación para clientes y programas de certificación para socios desde una sola plataforma. Incluye cursos ilimitados, lecciones, ejercicios, espacios de trabajo multi-organización, certificados con marca y un creador de cursos con IA que redacta esquemas y contenido de lecciones para usted.

Alojar ClassroomIO en su propio VPS mantiene los registros de los estudiantes, los ID de los certificados y los datos de auditoría de capacitación bajo su control, sin tarifas por asiento, sin dependencia de un proveedor y sin terceros entre su organización y sus datos de capacitación. La pila se entrega con Postgres, Redis y almacenamiento de objetos compatible con S3, por lo que todo el LMS funciona sin ningún servicio externo.

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Funciones clave de ClassroomIO

Capacitación en Cumplimiento

Haga seguimiento a los plazos, renovaciones, períodos de gracia y exenciones con certificados de marca e identificaciones personalizadas para programas de capacitación regulados.

Creador de cursos con IA

Genere esquemas de cursos, contenido de lecciones y tareas usando Gemini, GPT-4o o Claude — luego refine el resultado en el editor.

Tutor de Lecciones de IA

El asistente de IA en la lección responde las preguntas de los estudiantes en la página, basado en el material del curso circundante.

Programas y Cohortes

Agrupe los cursos en programas con objetivos, programación de cohortes, gestión de equipos y seguimiento compartido del progreso.

Espacios de trabajo multiorganizacionales

Administre organizaciones separadas con su propia marca, dominios personalizados y profesores desde una única instancia de ClassroomIO.

API REST y Webhooks

Inscriba usuarios, active automatizaciones y reciba eventos como certificate.issued o enrollment.completed para integrar ClassroomIO en su pila.

¿Por qué ejecutar ClassroomIO en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Noel
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¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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