Cassandra Reaper es la herramienta de código abierto de facto para orquestar reparaciones de Apache Cassandra en clústeres de un solo centro de datos y de múltiples sitios. Creado originalmente en Spotify y mantenido por The Last Pickle, Reaper segmenta las reparaciones grandes en unidades manejables, las ejecuta de forma oportunista en los nodos y se reanuda de forma segura después de fallos, reemplazando los frágiles scripts nodetool controlados por cron con un flujo de trabajo observable y con estado.

Alojar Reaper por cuenta propia en su VPS proporciona a los operadores un plano de control dedicado con una interfaz de usuario web (UI), una API REST y un punto final de métricas. Esta implementación incluye un nodo de Apache Cassandra para que pueda conectar, programar y ejecutar reparaciones de inmediato, luego registrar clústeres de producción adicionales a través de JMX según sea necesario.