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Todo lo que puedes crear con Cassandra Reaper

Cassandra Reaper es la herramienta de código abierto de facto para orquestar reparaciones de Apache Cassandra en clústeres de un solo centro de datos y de múltiples sitios. Creado originalmente en Spotify y mantenido por The Last Pickle, Reaper segmenta las reparaciones grandes en unidades manejables, las ejecuta de forma oportunista en los nodos y se reanuda de forma segura después de fallos, reemplazando los frágiles scripts nodetool controlados por cron con un flujo de trabajo observable y con estado.

Alojar Reaper por cuenta propia en su VPS proporciona a los operadores un plano de control dedicado con una interfaz de usuario web (UI), una API REST y un punto final de métricas. Esta implementación incluye un nodo de Apache Cassandra para que pueda conectar, programar y ejecutar reparaciones de inmediato, luego registrar clústeres de producción adicionales a través de JMX según sea necesario.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Cassandra Reaper

Reparaciones segmentadas

Divida las reparaciones en rangos pequeños y ejecútelas oportunamente entre los nodos para evitar sobrecargar el clúster.

Programación de reparaciones

Programar reparaciones recurrentes por keyspace con intensidad, paralelismo y recuentos de segmentos configurables.

Control multiclúster

Registre y gestione reparaciones para múltiples clústeres de Cassandra desde una única interfaz de usuario web y API REST.

Pausar y reanudar

Las ejecuciones de reparación con estado se pueden pausar, reanudar y recuperar después de reinicios sin perder el progreso.

Métricas y observabilidad

Las métricas integradas de Dropwizard exponen el progreso de la reparación, el estado del segmento y el estado del clúster JMX para monitoreo.

¿Por qué ejecutar Cassandra Reaper en Hostinger?

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