Bludit es un sistema de gestión de contenido de archivo plano de código abierto que almacena cada publicación, página y configuración como archivos Markdown y JSON en el disco. Debido a que no necesita MySQL, PostgreSQL ni ninguna otra base de datos, toda la pila es más ligera, más rápida de respaldar y más fácil de migrar entre servidores que los CMS de PHP tradicionales.

Alojar Bludit en un VPS les da a los blogueros y propietarios de sitios pequeños la propiedad total de su contenido y temas, sin tarifas de alojamiento de terceros y sin dependencia de la plataforma. Las publicaciones se pueden editar desde un administrador basado en navegador o directamente en el sistema de archivos, y el proyecto incluye un gestor de imágenes incorporado, un sistema de complementos y temas modernos listos para personalizar.