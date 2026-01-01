Implementar Apache IoTDB con instalación de un solo clic.
Base de datos de series de tiempo para IoT Industrial que ofrece ingesta de alto rendimiento, consultas en menos de un segundo y compresión ultra alta en el borde.
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Todo lo que puedes crear con Apache IoTDB
Apache IoTDB es una base de datos de series de tiempo diseñada específicamente para el Internet de las Cosas, creada desde cero para cargas de trabajo de IoT industrial donde miles de millones de puntos de datos llegan cada día desde millones de sensores. Su formato columnar ligero TsFile alcanza relaciones de compresión que las bases de datos relacionales típicas no pueden igualar, mientras que las consultas analíticas en subsegundos y un esquema de dispositivo basado en árbol modelan la forma en que el equipo industrial real está estructurado.
Alojar Apache IoTDB en tu propio VPS proporciona a los proyectos de manufactura, energía, transporte y ciudades inteligentes un backend de telemetría privado que se integra de forma nativa con Grafana, Spark, Flink, Kafka y MQTT — sin pagar tarifas por métrica y sin enviar datos de sensores a nubes de terceros.
Funciones clave de Apache IoTDB
Almacenamiento columnar de TsFile
Formato de almacenamiento columnar diseñado específicamente y optimizado para datos de series de tiempo, que ofrece relaciones de compresión de hasta 20:1 frente a las bases de datos tradicionales.
Ingesta de alto rendimiento
Maneja millones de escrituras por segundo de dispositivos IoT de bajo consumo utilizando un árbol de fusión estructurado por registros diseñado para cargas de trabajo con muchas escrituras.
Esquema de dispositivo basado en árbol
El modelo de ruta jerárquica refleja cómo las fábricas y flotas organizan los sensores, con comodines difusos para consultas de agregación entre dispositivos.
Soporte de protocolo nativo
La ingesta de JDBC, Thrift RPC, REST API V2 y MQTT permite que cualquier dispositivo, panel de control o herramienta de análisis se conecte sin adaptadores personalizados.
Grafana y Spark listos
Conectores oficiales para Grafana, Apache Spark, Flink, Kafka y Hadoop convierten a IoTDB en un backend de series de tiempo de fácil integración para pipelines existentes.
¿Por qué ejecutar Apache IoTDB en Hostinger?
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Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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